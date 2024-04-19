Блестящая победа: Ильхам Алиев снова сделал невозможное

1058 Просмотров

Азербайджан вновь демонстрируют мастер-класс. 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна, состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы. Уже на начальном этапе процесса делимитации Азербайджан и Армения предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР). В переводе: четыре ранее оккупированных Арменией азербайджанских села будут возвращены мирным дипломатическим путём.

Азербайджан под руководством своего президента Ильхама Алиева одержал ещё одну блестящую победу. Четыре неанклавных села Газахского района Азербайджана, которые находились под оккупацией Армении ещё со времён первой Карабахской войны, теперь возвращаются под законную юрисдикцию Азербайджана без единого выстрела, без кровопролития, без применения силы и даже без угрожающих манёвров у границы. Блестящий пример того, как должна работать дипломатия.

Здесь, пожалуй, необходимо напомнить предысторию. О необходимости восстановления своей территориальной целостности в Азербайджане не забывали ни на минуту. И делиться своими территориями не собирались никогда. В полной мере это касается и четырёх сел. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил вопрос о возвращении этих сел ещё в 2020 году. И, как всегда, в Баку настаивали на мирном решение вопроса в соответствии с международным правом и признанными границами. Интенсивная работа в этом направлении велась всегда. Другое дело, что порой такая важная и ответственная дипломатия бывает не очень публичной. Теперь же мы наблюдаем процесс: Баку и Ереван договорились о возвращении сел. И сейчас, когда об этом объявлено официально, можно представить себе степень результативности этой дипломатии. Вот уж вправду – комментарии излишни.

А теперь – немного закулисья. То, о чем объявлено по результатам заседания комиссии по делимитации границы 19 апреля – первый шаг долгого и кропотливого процесса делимитации границ. Теоретически начинать этот процесс можно было с любой точки. Но на практике на начале делимитации именно с того участка границы в Газахе, где располагались оккупированные села, настаивал Азербайджан. По понятной причине. Во-первых, здесь сходятся границы всех трёх стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии. Во вторых, именно здесь проходят стратегические автомобильные и железные дороги, а также важные трубопроводы. Разрядить приграничную «мину замедленного действия» именно здесь для Азербайджана было крайне важно. И эту задачу президент Ильхам Алиев уверенно и успешно решил.

И если уже говорить начистоту, это снова была «невыполнимая миссия». В Армении возвращению сел всячески противились местные реваншисты. На них, по крайней мере теоретически, ещё можно было бы не обращать внимания, если бы не провокационная возня разного рода «внешних игроков», прежде всего, из Брюсселя и Вашингтона. Вряд ли США и Евросоюз так уж заботила безопасность на дороге, ведущей от Еревана к грузинской границе, или перспективы местных мелких бизнесменов. Западным игрокам нужна была возможность для «конфликтного манипулирования», давления и на Баку, и на Ереван. И именно поэтому, выступая на словах за скорейшую нормализацию отношений Азербайджана и Армении, но на деле западные игроки всячески пытались раздуть новое противостояние. Прежде всего, вокруг границы, которая на многих участках пока ещё условная.

И вот теперь Азербайджан красиво «выбивает козырь» у иностранных «доброжелателей». Как оказалось, если никто не мешает и не нашептывает провокационные обещания, Баку и Ереван волне могут самостоятельно договориться даже о весьма болезненных вопросах. Так что чем дальше западные политики, мечтающие о новых «сферах интересов», будут находиться от процесса урегулирования отношений Армении и Азербайджана, тем скорее на Южном Кавказе наступит настоящий мир. Этому процессу не нужно особенно помогать извне – достаточно просто не мешать.

Более того, лопнула и очередная пропагандистская установка, которую усиленно продвигали во Франции и других западных странах – якобы Азербайджан собирается «напасть на многострадальную Армению», имеет на её территории некие «военные цели» и т.д. и т.п. Сегодня договорённости, достигнутые между Баку и Ереваном по поводу делимитации границы, показывают: Азербайджан выступал и выступает за мир, за торжество международного права, за отказ от оккупации и силовой перекройки границ. И самое главное, в отличие от многих, у нашей страны в этом вопросе нет двойных стандартов. Как всегда, слова президента Ильхама Алиева не расходятся с делом. Так что очередная грязная игра и кампании фейкой против нашей страны попросту лопнули. И то, что её устроители вряд ли согласятся признать свое поражение, уже ничего не меняет.

А тем временем Азербайджан добился очередного исторического успеха. И это важное звено в целой цепочке блестящих побед. Ещё в апреле 2016 г., после освобождения высоты Лелетепе, мир узнал, что у Азербайджана есть Армия с большой буквы, а у конфликта появилось военное решение. Осенью 2020 г. попытка Армении по подсказкам извне развязать «новую войну за новые территории» завершилась освобождением долины Араза и города Шуша, а в азербайджанском календаре появился День Победы – 8 ноября.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан с ювелирной точностью провёл свои антитеррористические рейды и менее чем за сутки разгромил 15-тысячную группировку ВС Армении, добившись самороспуска незаконной хунты в Ханкенди. Сегодня территорию нашей страны покидают российские миротворцы – в карабахском конфликте поставлена точка, на территории Азербайджана нет «противоборствующих сторон», которые надо было бы разводить, а с поддержанием законности, порядка и безопасности справятся силовые структуры нашей страны. И вот теперь Азербайджан одерживает новую победу, и добивается бескровного возвращения четырёх сел. Ещё один подарок президента Ильхама Алиева своему народу – нет только жителей этих тел, которые уже очень скоро начнут возвращаться в свои дома, покинутые три десятка лет назад.

Потому что на карте мира уже другой Азербайджан, страна, которая блестяще защищает свои интересы. А во главе Азербайджана стоит лидер, который умеет побеждать. И на войне, и в дипломатии.

Нурани