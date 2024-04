Гаджизаде о возвращении Азербайджану 4-х сел: Долгожданное историческое событие

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал в соцсети Х скорое возвращение Азербайджану 4-х оккупированных сел.

«Долгожданное историческое событие!

По итогам 8-го заседания госкомиссий по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией Армения согласилась вернуть четыре села Азербайджана, находившиеся под оккупацией с начала 1990-х г.г..», – написал он.

‼️Long-awaited historic event: 📢

As a result of the 8th meeting of the State Commissions on the delimitation of the state border between #Azerbaijan and #Armenia, Armenia has agreed to return 4 villages of Azerbaijan that were under the occupation since early 1990s. pic.twitter.com/qoHA9urFKv

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 19, 2024