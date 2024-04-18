Армянские политики и политологи не верят в самостоятельный путь развития Армении

317 Просмотров

Армянские СМИ цитируют доктора политологии Стэндфордского университета Артура Хачикяна, призвавшего официальный Ереван «действовать в своих интересах, не рассчитывая на помощь Запада, который самым очевидным образом дает понять, что своими партнерами в регионе считает противников Армении». По словам Хачикяна, Армения, нуждающаяся в компетентных дипломатах, «уже давно должна была отказаться от евросказок, которые нам рассказывают последние шесть лет и которые завели страну в нынешнее ее состояние». Вслед за чем «восстановить отношения с Россией и установить стратегические отношения с Ираном, параллельно с этим продолжая переговоры с Турцией и Азербайджаном, но с более сильных позиций».

Вот спрашивается, а что подразумевает г-н Хачикян под «более сильной позицией» для Армении? Ведь если повнимательнее прислушаться к нему, то получается, что, призывая своих соотечественников свернуть с прозападного пути движения в пользу российско-иранского тандема, Хачикян, в очередной раз, демонстрирует очевидность для армянских аналитиков факта ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ опоры Армении на то или иное государство. Но неужели опыт мировой истории (да и самой Армении) не свидетельствует, что лишь реальная независимость страны позволит достичь успехов как внутренней, так и на внешней площадке?

Спрашивается, как поспособствовало укреплению суверенитета страны наличие в Армении некой миссии Евросоюза, именуемой как бы гражданским представительством этой структуры? Предложили ли биноклевые «миссионеры» какие-то конкретные шаги для этого?

Хотя, скорее, здесь проявляется вообще интересный формат. Оказывается, данная миссия привела к становлению Канады европейским государством. Звучит нелепо? Но как иначе оценить тот факт, что министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в радостном угаре приветствовала приезд в Армению первого канадского эксперта для участия в миссии гражданских наблюдателей… ЕС. Мало того, по ее словам, после своего визита в Армению, в 2023 году, она посчитала «ключевым приоритетом» изучение путей обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе, включая «уважение территориальной целостности Армении».

Не будем заострять внимание на констатации главой внешнеполитического ведомства Канады уважения исключительно к территориальной целостности Армении, при игнорировании соблюдения данного принципа по отношению к Азербайджану, но остановимся на ее приветствии новости о присоединении первого канадского эксперта к европейским геополитическим «миссионерам» в Армении», о чем она поделилась на своей страничке в сети X.

Ну да ладно. Раз Евро-Канада, так тому и быть. И прочь географию. Вопрос, однако, значительно глубже (для армянского общества). Кто, наконец, из армянских политиков возьмет на себя смелость признать, что необходимо перестать быть чьим-то форпостом или бежать в чьем-то фарватере, пусть даже в майке лидера?

Сложный вопрос, тем более что и армянские дипломаты рассуждают в «фарватерском» контексте. Так, посол Армении в Германии Виктор Енгибарян с упоением подчеркнул «положительную роль в регионе» все той же «гражданской миссии» Евросоюза, не преминув особо выделить «активное вмешательство» Германии, как крупнейшего государства ЕС, в поддержке суверенитета и территориальной целостности Армении».

Ну что тут комментировать? Хотя, возможно, можно привести высказывание члена группы «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисяна, призывающего признать, что «наша реальность, вырисовываемое перед нами будущее, есть самый настоящий evil – зло, в самом прямом смысле этого слова. И борьба с ним предполагает наличие простых человеческих качеств».

Философское такое размышление… Но, наряду с ним, повторимся: для армянского общества целесообразно осознание, что лишь исключительно самостоятельный путь развития позволит государству начать двигаться в направлении развития страны. Благо Баку давно призывает Ереван принять бакинскую повестку дня, что поспособствует выходу Армении из состояния стагнации.

Теймур Атаев