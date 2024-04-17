Маски сброшены. Удастся ли реализовать план США и Евросоюза?

553 Просмотров

Шила в мешке, как известно , не утаишь. А дурачить всех до бесконечности не получится по определению. Не берёмся утверждать, объяснил ли это кто-нибудь Энтони Блинкену или Урсуле фон дер Ляйен.

Спешные попытки звонить президенту Азербайджана и пытаться убедить, будто бы на встрече 5 апреля в Брюсселе в повестке дня исключительно экономика, закончились громким и позорным провалом. В прессу начинают просачиваться детали планов, которые строит США и ЕС в расчёте на Армению именно в военной области. Сотрудничество, как уже сообщали СМИ, в том числе и Minval, здесь намечается масштабное и многоступенчатое.

И это тот случай, когда маски сброшены. США и Евросоюз берутся осуществлять масштабные программы военной поддержки Армении, не дожидаясь, пока эта самая Армения подпишет с Азербайджаном мирный договор или хотя бы откажется на бумаге от территориальных претензий. Заявления Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана или упоминания Алма-Атинской декларации в итоговых документах встречи в Праге, как показывает практика, ещё ничего не гарантирует – достаточно вспомнить, как уже после пражских переговоров Пашинин поздравлял хунту в Ханкенди с «днём независимости Карабаха».

И США, и Евросоюз претендуют на статус посредников в урегулировании отношений Азербайджана и Армении. Но если так, то элементарная политическая этика требует соблюдать баланс. Проще говоря, программы военного сотрудничества должны быть открыты для обеих стран в равной степени. Но открывать Азербайджану доступ к современным военным технологиям и финансировать все это через программы военной помощи и Европейский фонд мира США и Евросоюз почему-то не спешат. Все «конфетки» преподносятся исключительно Армении. То есть Вашингтон и Брюссель, назовём вещи своими именами, просто принимают сторону Армении, заодно провоцируя новый виток конфликта. Со всеми прогнозируемыми последствиями, в том числе и для отношений с Азербайджаном.

Точно так же исключительно Армении собираются помогать усовершенствовать систему ПВО. Во время 44-дневной войны Армении наносила ракетные удары по азербайджанским городам, а Азербайджан по территории Армении ударил один раз – уничтожил армянскую ракетную установку, подготовленную для очередного запуска ракеты по мирным кварталам азербайджанских городов. Но «совершенствовать ПВО» будут в Армении, не дожидаясь, пока эта самая Армения выйдет из Объединенной системы ПВО, ОДКБ или хотя бы распустить совместную с Россией группировку сил ПВО.

Есть в тексте и откровенные ляпы. Например, «Европейский Союз выражает поддержку решению правительства Армении о выводе войск Пограничной службы ФСБ РФ из международного аэропорта «Звартноц», с армяно-иранской границы и всех других международных пограничных пунктов». Во-первых, с чего вдруг США и ЕС бегут впереди паровоза? Армения даже не заикается о выводе российских пограничников с армяно-иранской границы. Во-вторых, надо ли так понимать, что границу с входящей в НАТО Турцией США и ЕС великодушно оставляют под российским контролем?

Далее, нет ясности, помогут ли Брюссель и Вашингтон с подготовкой армянских пограничных кадров (ну чтобы там хотя бы не шмыгали на чужую территорию вдогонку за пастухом и его стадом) или же, по российской схеме, возьмут охрану границы на себя.

И почему о сотрудничестве с НАТО и о доведении армии до стандартов НАТО говорит Евросоюз? Да, многие страны входят в НАТО и ЕС одновременно, но НАТО — это еще и США, Канада, Турция, Норвегия, Великобритания, которые в ЕС не входят. Мадам фон дер Ляйен «попутала берега»? А господин Блинкен, простите, тоже? Преподнесенный Пашиняном бренди оказался слишком «забористым»?

Есть вопросы и к тому, что НЕ указано в просочившейся в прессу программе военной помощи Армении. Так, США и Евросоюз обязались помочь Армении составить новую военную доктрину. Но будет ли она наступательной или оборонительной? Вопрос ключевой, особенно для соседей Армении, к которым у нее есть территориальные притязания. А это и Азербайджан, и Турция, и Грузия. Но об этом ни слова. Не указано, стартуют ли эти программы немедленно или же на Западе все же подождут, пока Армения подпишет мирный договор или выйдет из ОДКБ. Ни словом не указано, какие меры будут приняты (и будут ли приняты вообще), чтобы «передовые военные технологии» через Армению не попали в распоряжение России и Ирана, с которыми у Еревана очень теплые отношения. Не упоминается и обход санкций, наложенных на РФ, через Армению. США и Евросоюз полностью удовлетворены отменой обслуживания карт «Мир» в нескольких банках Армении?

При большом желании можно, конечно, усомниться в достоверности изложенное программы. Все же речь идёт об утечках в прессу, а не официальном подписанном документе. Но тут ли это случай, когда стоит изобретать объяснение и заниматься самоуспокоением?

Прежде всего, азербайджанская аудитория вправе знать четкий и однозначный ответ от США и Евросоюза. И если там решат опровергать утечки, то это должно быть сделано убедительно и не просто на словах, которые, как показывает практика, не всегда соответствуют реальным действиям.

И самое главное. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал: в Баку не позволят армянскому реваншизму вновь поднять голову. А слова в Азербайджане не расходятся с делом. Так что если эта утечка начнет подтверждаться на практике, то у Азербайджана будут все основания обеспечить свою безопасность и сорвать программу ремилитаризации Армении – по крайней мере до того, как в Ереване не откажутся от своих агрессивных планов. Тем более это касается попыток возводить опорные пункты нам ещё не согласованной границы, причём с явным «наступательным» прицелом.

Отдел политики