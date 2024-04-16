Дешёвый балаган с весьма опасными последствиями

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«Бинокль-шоу» продолжается – теперь с участием Канады. EUMA в своем пресс-релизе гордо возвестила: в её составе появился первый канадский эксперт – Александр Грушевский.

«Канада является первым Tретьим государством (не членом ЕС -прим. ред), предоставляющим поддержку миссии ЕС в Армении. Благодарим вас за ваше ценное сотрудничество» — рассыпается благодарностях EUMA. Добавив, что Александр Грушевский — консультант по экономическому развитию, и его специализация – это развивающиеся рынки, оценка инвестиционного климата и инвестиционных возможностей, помощь в получении доступа к финансированию, технико-экономическое обоснование, разработка документов по вопросам развития частного сектора и бизнес-среды и т.д.

Правда, так и не объяснили, какое отношение к Евросоюзу имеет Канада. Эта страна находится в Северной Америке. Да, формально главой государства там является британский монарх, но, если организаторы EUMA об этом на минуточку забыли, Великобритания из ЕС вышла. Так что никаких особых отношений с Евросоюзом, оформленных на бумаге, у Канады нет. И если EUMA — это миссия Евросоюза, то при чём здесь Канада? Если её превращают в миссию НАТО, то почему не были задействованы процедуры в самом НАТО?

В Париже прекрасно понимали, что Турция и, вполне возможно, Венгрия проголосуют против? И решили действовать по принципу разбойников из «Айболита-66»: «Ходы кривые роет подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход»? Понятно, что в Канаде с её многочисленной, шумной и влиятельной франкоязычной общиной Париж располагает достаточно серьезным влиянием. Во время 44-дневной Отечественной войны власти Канады в унисон с проармянским креном Франции даже вводили санкции против Baykar — производителя знаменитых «Байрактаров» (правда, в результате только обанкротили собственную фирму, которая поставляла для них оптику). Но значит ли это, что о международном праве, процедурах и зонах ответственности можно забыть? Даже на армянском поле?

Наконец, что вообще собирается этот «специалист по развивающимся рынкам» высматривать в бинокль на условной границе Азербайджана и Армении? Безусловно, Карабах и Восточный Зангезур, где Азербайджан разворачивает впечатляющую стратегию восстановления и Великого Возвращения – это интересный пример развивающихся рынков и большие инвестиционные возможности, но оценивать их надо бы уж точно не в бинокль и не с армянской стороны границы. Для этого надо приехать в Азербайджан.

Господин Грушевский решил оценивать инвестиционный климат и инвестиционные возможности Армении? На первый взгляд, вполне логично. Для того, чтобы «оторвать» Армению от России, Западу прежде всего надо бы снизить её зависимость от России в экономике. Как бы имеет право на существование версия, что уже во время скандальных переговоров в Брюсселе Запад обозначил «крен» в сторону экономики и гражданских программ в Армении, что для Еревана было нешуточным разочарованием. Тем более что и грантовые суммы оказались куда скромнее ожидаемых. Но зачем командировать специалиста по развивающимся рынкам в состав EUMA? В Армении действует посольство Франции, недавно с помпой открыли посольство Канады, есть представительство Евросоюза… В каждую из этих контор можно было бы назначить господина Грушевского на должность атташе или консультанта по экономике и развивающимся рынкам.

Но какое касательство к этой тематике имеет EUMA? Похоже, организаторы канадского этапа «бинокль-шоу» решили при помощи господина Грушевского произвести неизгладимое впечатление на Ереван: вот, смотрите, и «география» стран, участвующих в миссии, расширяется, и об экономике мы думаем, и в составе EUMA теперь не только отставные полицейские и жандармы, а ещё и специалисты по развивающимся рынкам… Но на выходе всё равно получается дешёвый балаган. Если не политическая карикатура.

И самое главное, карикатурное назначение господина Грушевского в состав EUMA выявляет то, о чем очень не хотят говорить вслух ни в Ереване, ни в Брюсселе, ни в Париже. EUMA изначально задумывалась как продолжение «гениальной идеи» Никола Пашиняна после серии стычек на условной границе, которые были спровоцированы Ереваном, но закончились не в пользу Армении: «зеркально» отвести войска и разместить международных наблюдателей. В таком случае процесс демаркации и делимитации границы был бы заморожен, все незаконно удерживаемые территории в Приграничье оставались бы за Арменией, но от «силового варианта» Ереван бы себя застраховал. Понятно, что «заморозка» неделимитированной границы никоим образом не устраивала Баку, так что Азербайджан «задумку» Пашиняна «сломал» ещё на переговорах в Праге, превратив миссию Евросоюза в односторонний проект.

Дальше — больше: как показал февральский инцидент на Зангеланском направлении и невнятное блеяние EUMA на тему «нас там не было, нас туда российские пограничники не пустили», обеспечить даже мониторинг границы с одной стороны эта миссия с раздутым пиаром не в состоянии. Откровения Риттера в одном из интервью, как его сотрудник решил снять фейковое видео, будто бы патруль EUMA попал под обстрел, а затем это видео «каким-то образом» оказалась в распоряжении Минобороны Армении, не оставляет сомнений: даже обеспечить минимальную дисциплину среди своих сотрудников EUMA не в состоянии.

И в такой ситуации назначение в этот «клуб любителей биноклей» ещё и экономиста Грушевского окончательно ставит EUMA в положении, которое в народной лексике именуется «не пришей кобыле хвост». И можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство. Результат всех этих манёвров EUMA «в поле» — это растущее напряжение в отношениях Азербайджана и Евросоюза и все более безответственное поведение Еревана, где присутствие миссии расценивают как гарантию собственной безнаказанности. И регулярно «слетают с катушек»…

Нурани