Посол Дик указал на растущую силу и близость отношений Израиль-Азербайджан (фото)

Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем растущей силы и близости отношений между Баку и Тель-Авивом.

Об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в соцсети Х.

«Сегодня, 7 апреля, мы отмечаем 31-ю годовщину установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Всего год назад отметили открытие посольства Азербайджана в Израиле. Это подчеркивает растущую силу и близость наших отношений. Ради будущего, полного светлых перспектив нашей дружбы!» – отметил он.

Today, April 7th, we celebrate the 31st anniversary of diplomatic relations between Israel and Azerbaijan. Just a year ago, we marked the opening of the Azerbaijani embassy in Israel. This milestone underscores the ever-growing strength and closeness of our bond. Here’s to a… pic.twitter.com/JenXbCKONa

— George Deek (@GeorgeDeek) April 7, 2024