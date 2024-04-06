Скандальные переговоры в Брюсселе – проиграли все их участники

722 Просмотров

Необъявленные итоги скандальной встречи Никола Пашиняна, Энтони Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе уже «аукнулись» на условной границе Азербайджана и Армении – по сообщению Минобороны нашей страны, вечером 5 апреля, то есть практически сразу же после завершения переговоров в «столице объединённой Европы», ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Товузском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах. Строго говоря, это ещё не доказательство для суда, что в Брюсселе были достигнуты какие-то конфиденциальные договорённости о гарантиях безопасности для Армении, которые Ереван воспринял как отмашку на дальнейшие агрессивные провокации. Более того, участники переговоров по крайней мере на словах пытались быть сдержанными и «скользкие темы» не затрагивать. Но Армения — та страна, которую очень опасно обнадёживать. Сам факт односторонней встречи здесь уже посчитали отмашкой на обстрел азербайджанских позиций. Мир в очередной раз убеждается: предупреждение Азербайджана надо было слушать вовремя.

Жёсткая реакция официального Баку, по всей видимости, оказалась полной неожиданностью и для Брюсселя, и для Вашингтона. Более того, «сбросить» возникшую напряженность не удалось даже в ходе экстренных телефонных звонков Блинкена и фон дер Ляйен. Президент Ильхам Алиев на встрече с Мевлютом Чавушоглу, бывшим министром иностранных дел Турции, ныне главой турецкой делегации в ПА НАТО, отметил: «Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского Союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана, однако мы знаем, что это направлено против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе».

Как подчеркнул глава государства, это преследует цель создания разделительных линий и изоляции нашей страны. В переводе: президент Азербайджана дал понять, что уже в Баку против новых разделительных линий и односторонней поддержки Армении, по крайней мере до того, как в Ереване откажутся от планов реванша и территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Более того, никому не стоит питать иллюзий, будто бы политические «обнимашки» с Арменией могут обойтись без последствий в отношениях с Азербайджаном.

В результате, по крайней мере на словах, участники брюссельской встречи никак не обозначили обсуждение вопросов безопасности, военной поддержки для Армении и т.д.. Что уже разочаровало многих наблюдателей в Ереване. Более того, суммы, которые обещали выделить Армении — явно не то, на что надеялся Пашинян. Он может, конечно, назвать встречу в Брюсселе «отличными консультациями», но само слово «консультации» говорит о многом. Но, как показывают новости об обстрелах на условной границе, этого оказалось недостаточно. И теперь ответственность за рост напряженности несут и Пашинян, и его собеседники. Которым теперь придётся попотеть, чтобы не «обрушить» окончательно отношения с Азербайджаном, где нефть, Южный газовый коридор, «ключи» от энергетической безопасности, Срединный коридор и прочее уже работающие проекты.

Так что встреча в Брюсселе – хороший повод в который уже раз вспомнить знаменитое изречение Талейрана: «Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного». Запад упустил шанс доказать свою приверженность достижению мира на Южном Кавказе и чётко заявить Армении, что на масштабную поддержку она может рассчитывать только после подписания мирного договора с Азербайджаном. Или хотя бы после гласного отказа от территориальных претензий, которые в этой стране вписаны ни много ни мало в конституцию. И что уж совсем некрасиво и непорядочно, ЕС и США на этих переговорах как-то незаметно и, похоже, в очередной раз предали Украину.

Перед Арменией не посчитали нужным жёстко поставить вопрос о прекращении помощи России в обходе санкций. Более того, Урсула фон дер Ляйен умудрилась даже похвалить «усилия» Армении по прекращению этого самого обхода. Где она увидела эти усилия, фрау председатель Еврокомиссии не пояснила. Зато многократно публиковавшиеся в мировой прессе графики «взрывного роста» экспорта в Армению продукции из стран Евросоюза, а затем – уже армянского экспорта в Россию говорят сами за себя. Это была ситуация, где требовался не пряник, а кнут. Но руководство ЕС в очередной раз предпочло решить вопрос насчёт Украины.

Наконец, есть и такая сторона вопроса. США и Евросоюз обещали выделить Армении финансовую помощь. Понятно, что в Ереване рассчитывали на большее, и это явно не те деньги, которые позволят Армении реанимировать экономику без нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, а тем более защититься от более чем реального экономического давления России. Но финансово политическая тактика собеседников «шашлычного премьера» отдает дежавю. Всё это уже было в рамках программы ЕС «Восточное партнёрство» по схеме «реформы в обмен на кредиты»: «новые соседи» Евросоюза должны были проводить реформы по европейским лекалам и подсказкам, а в обмен Евросоюз предоставлял бы им кредиты. В начале «десятых» президент Армении Серж Саргсян тоже вел переговоры с Евросоюзом о подписании соглашения об ассоциации, и Брюссель не смущало, что беседуют они с военным преступником и соучастником Ходжалинского геноцида. Увязать продвижение «евроинтеграции» Армении хотя бы с выполнением «карабахских» резолюций СБ ООН в Евросоюзе тоже не сочли нужным. Кредит Армения получила. Но…соглашение не подписала, послушно «прогнувшись» под российским влиянием. Проще говоря, Армения своих европейских партнеров однажды уже «кинула». И теперь вполне может повторить мошенническую схему: деньги получить, но никакого «разворота» в политике не осуществлять.

Так что в результате Евросоюзу и США останутся только испорченные отношения с Азербайджаном. Где придется приложить немало усилий, чтобы минимизировать последствия своей дурно пахнущей «инициативы» со встречей 5 апреля. Просто потому, что Азербайджан — не та страна, чью позицию и законные интересы можно легко проигнорировать.

Нурани