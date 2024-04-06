Делегация турецких компаний ВПК в Баку – предвестник глобальной модернизации армии – анализ Александра Коваленко

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На этой неделе, с 1 по 3 апреля, в Азербайджане с визитом побывала весьма многочисленная делегация представителей турецких компаний военно-технического плана, которую возглавлял глава комитета оборонной промышленности Халук Гергюн.

Данную делегацию лично принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, а его фото с Халуком Гергюном и изображением перспективного турецкого истребителя пятого поколения TAI Kaan и вовсе наделало много шума. И не только оно одно.

Турецкая делегация и вправду впечатляет, в некотором смысле её можно было даже назвать военно-техническим десантом. В её состав вошли: генеральный директор компании ASELSAN Ахмет Акйол, генеральный директор ASFAT Бехчет Караташ, гендиректор HAVELSAN Мехмет Акиф Наджар, президент REPKON Group Ибрагим Кюлекчи, гендиректор ROKETSAN Мурат Икинджи, гендиректор TUSAŞ Темел Котил, гендиректор компании “Оборонные технологии и инженерия” Озгюр Гюлерьюз, гендиректор компании “Машиностроение и химическая промышленность” Ильхами Келеш.

Но о чём это всё может говорить?

Ответ достаточно прост и нетривиален – Азербайджан намерен в ближайшее время заняться серьёзным перевооружением своей армии, и именно Турция будет играть главную роль в этом процессе. При этом можно сделать предварительные выводы о том, какую компоненту вооружённых сил Азербайджана будут преобразовывать в первую очередь.

Артиллерия. Так, наиболее интенсивные переговоры проводились с представителями компаний REPKON, MKE и ASFAT. В частности, поднимался вопрос о налаживании в Азербайджане производства артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм. В свою очередь, 155-мм не является основным калибром азербайджанской артиллерии и арт-систем данного типа в сухопутных войсках АР не так много – это израильская САУ ATMOS 2000.

155-мм – это основной калибр турецкой артиллерии и, в частности основной САУ турецкой армии – T-155 Fırtına, производящейся на мощностях предприятии MKEK и 1st Army Maintenance Center Command.

Очевидно, что Азербайджан поступательно будет переводить свои артиллерийские подразделения именно на калибр 155-мм, уходя от советского 152-мм, хотя, артсистем такого калибра в ВС АА, суммарно, более 100 единиц.

Авиация. Недвусмысленное фото президента Азербайджана Ильхама Алиева с изображением истребителя TAI Kaan, конечно же, может говорить о перспективе перехода азербайджанских ВВС на эти боевые самолёты. Но именно как о перспективе, причём не краткосрочной. А вот что уже происходит, так это повышение характеристик азербайджанской авиации посредством модернизации турецкими компаниями.

В ходе визита турецкой делегации также поднимался вопрос о дальнейшей реализации проекта модернизации штурмовиков Су-25 ВВС Азербайджана, реализуемого компанией TUSAŞ. ВВС Азербайджана имеют на вооружении ещё советские штурмовики Су-25, которые требуют обновления, в частности интеграцию современных средств поражения и разведывательных комплексов.

В прошлом году, в июле, был представлен первый азербайджанский Су-25, модернизированный турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), представленный под обозначением ML (Modernised LAÇIN).

Ещё с советских времён штурмовики получили на вооружение обновлённый ударный комплекс в виде интеграции «умных» бомб и ракет турецкого производства TEBER и KGK, что значительно расширило функционал и эффективность Су-25. Стоит отметить, что именно турецкая версия модернизации советского штурмовика Су-25 относится к одним из лучших, позволяющих значительно расширить боевые возможности самолёта.

ПВО. С представителями компании ASELSAN поднимался вопрос приобретения для нужд сил ПВО Азербайджана зенитных артиллерийских комплексов малого радиуса действия Korkut. Данные системы хоть и имеют, на первый взгляд, незначительную дальность поражения до 4 км, но, как показал опыт войны в Украине, ЗСУ малого радиуса действия весьма эффективны против малогабаритных объектов типа дронов-камикадзе Shahed-136. В свою очередь, близость Азербайджана с таким соседом, как Иран актуальность таких систем делает весьма острой.

Также поднимался вопрос о приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов Gurz, имеющих дальность поражения до 40 км и одинаково эффективных как против дронов-камикадзе, так и дозвуковых ракет и авиации. Это явно указывает на планы руководства Азербайджана провести модернизацию своих сил ПВО и как минимум найти современную альтернативу ЗСУ-23-4 “Шилка” и ряда других образцов советской противовоздушной компоненты.

Выводы. Очевидно, что руководство Азербайджана намерено в ближайшей перспективе не только модернизировать, но и унифицировать номенклатуру вооружений своей армии, сделав акцент на турецком ВПК. С одной стороны, это позволит значительно обновить и усилить потенциал азербайджанской армии, с другой стороны, уменьшить зависимость от советского и российского вооружения, морально и технически не соответствующего вызовам современной войны.

Весьма примечательно, что эти процессы проходят на фоне того, как Армения всячески пытается провести аналогичную реформу в своих войсках, делая акцент на новых и весьма объёмных закупках вооружений в других странах, избегая и абстрагируясь от сотрудничеств с Россией. В свою очередь, если Азербайджан может себе позволить делать ставку на качество, независимо от цены, то Армения, в основном, делает ставку на возможную альтернативу, тому или иному вооружению, без особого внимания к качеству закупаемой продукции.

Реформы азербайджанской армии, проводившиеся до 2020 года, наилучшим образом показали свою эффективность в ходе 44-дневной войны. Теперь же явно наступает новый этап глобальной модернизации вооружённых сил Азербайджана, который выведет армию АР на новый, качественный технологический уровень.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az