Почему офицеры французской разведки бегут из стран пребывания?

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Кажется, что в большой игре на Южном Кавказе Франция занимает лидирующее положение по поставкам в Армению вооружения и попыткам спровоцировать новый конфликт, чтобы управлять через него и давить на Азербайджан, в том числе. Но на самом деле Вашингтон уже начал настраивать оборонную промышленность Армении на Запад, о чем пишут мировые СМИ. Однако несомненно то, что все перечисленные и неуказанные нами акторы стремятся сделать Азербайджан уязвимым, чтобы беспрепятственно двигаться к решению поставленных перед ними задач. И, конечно, Азербайджан стал большим комом в горле Франции, неспособной проглотить значимость, которую Баку приобрел и развивает после блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне. Более того, Азербайджан, отражая удары Франции по нему, усилил антидестабилизирующие меры и приступил к действиям, ослабляющим позиции Парижа в колониальных заморских регионах. А в последнее время мы наблюдаем особую заинтересованность Франции в Азербайджане, на что указывают участившиеся во французской прессе статьи о нас. Отметим, что французское правительство мобилизовано на борьбу с Азербайджаном: сети, связанные с Азербайджаном, находятся под пристальным наблюдением.

Армения на пути к превращению в новую колонию

На фоне инициатив армянского лобби во Франции и неудач в Африке Армения, как идеальный вариант для превращения в новую колонию, стала привлекательным рынком для продажи французского оружия. Нейтральные наблюдатели рассматривают это как препятствие на пути к установлению устойчивого мира, а также как попытку разжечь завершившуюся войну между Арменией и Азербайджаном, восстановившим признанную международным правом территориальную целостность в кавказском регионе.

Таким образом, Азербайджан является не только современной страной со стабильной экономикой, принимающей многочисленные международные конференции, но и направляющей свои богатые природные ресурсы на современное развитие. Если считать, что за последние десять лет ни одна из стран в мире не выиграла в войнах, то в этом отношении Азербайджан является единственным исключением. Свою территориальную целостность, признанную мировым сообществом, он обеспечил полной победой над соседней Арменией, что стало результатом отступления армянских войск с территорий, оккупированных в 90-е годы ХХ века.

Естественно, в таких условиях были бы разоблачены давшие себе волю представители французской разведки, которые многие годы чувствовали себя комфортно в дружественном Азербайджане, откуда внедрились в Азию, а теперь действуют против национальных интересов Баку. Азербайджан – крупнейшая держава кавказского региона, с обширными контрразведывательными и разведывательными возможностями, его действия против французской разведки сопряжены серией арестов, объявлением дипломатов «персонами нон грата» и другими мерами.

Одному из арестованных, гражданину Франции было поручено получить британское гражданство в Азербайджане (причина отправки арестованного за сотрудничество с ним азербайджанца в Северную Ирландию в следующих статьях). Но на пике допущенных ошибок глава внешней разведки DGSE и министр иностранных дел Франции были освобождены от своих обязанностей.

Самым интересным стало разоблачение широкой разведывательной сети, которой ранее удавалось остаться в тени, незамеченной официальным Баку, и которая действовала против Азербайджана и третьих стран через нас же, а также через незаконные операции: взяточничество и торги, с допущением позорных ошибок в отношении секретности, шокировавшими международное сообщество.

Когда бежали офицеры разведки, описавшие свою жизнь в художественной форме, их книги остались

Новость о начавшемся в Азербайджане расследовании по фактам привлечения граждан Азербайджана и Франции за шпионаж уже дошла до различных авторитетных международных организаций и распространилась в мире. Известно, что фигурировавших в указанных преступлениях офицеров разведки Франции тайно назначили на руководящие должности в международных организациях, где представлены многие страны.

В декабре 2023 года, когда в Баку началась серия арестов, один из офицеров первым рейсом бежал из Бишкека во Францию, оставив пост главы международной организации в Центральной Азии, в следствии чего в течение последних месяцев из-за страха быть схваченным не покидает Францию (более подробная информация об этом человеке в наших следующих публикациях). Вероятно, это одно из первых нововведений в разведке, когда секретные агенты пошагово ведут дневник своей жизни и проведенных ими операций. Это было для них средством косвенно доказать свои деяния перед несправедливыми чиновникам в будущем.

Что не затронула газета Intelligence Online, у которой возрос интерес к Азербайджану?

Французская газета Intelligence Online не только не забывает упомянуть тему Азербайджана, но делает это с завидной регулярностью. Иногда газета не может не написать о шокирующих скандалах, произошедших за дверями французской дипломатии.

Куда исчезло международное сотрудничество в борьбе с терроризмом?

В особо чувствительный период в текущей деятельности DGSE намерения эффективного сотрудничества с другими государствами в борьбе с международным терроризмом не ощущаются. Независимые эксперты оценивают это либо как обоснованная уверенность в отношениях с террористическими организациями, либо как необоснованное безразличие на фоне экономико-колониальных интересов. В любом случае, есть время разобраться с методами, стравливающими Иран и Израиль друг против друга с территории третьих стран.

Азербайджан является страной, играющей активную роль в борьбе с терроризмом, имеет опыт в лишении гражданства более 500 человек, присоединившихся к международным террористическим организациям, в арестах «бухгалтеров» ИГИЛ и других лиц, а также является страной, которая в этом направлении сотрудничает на международном уровне. Естественно, предпринимаемые шаги в сфере международного сотрудничества в этом направлении являются требованием защиты человечества.

Сегодня «Дервиш Местели Шах» напрямую нацелен на Париж из Хорасана, и мир пытается избежать огромной террористической волны, приближающейся к Франции под именем мести за Мали, Нигер, Буркина-Фасо и других стран. Именно многолетняя французская колониальная эксплуатация и вызванные ею голод и нищета населения, а также социальная и политическая нестабильность в странах делают упомянутые африканские страны бессильными перед лицом растущих местных террористических организаций.

Зарубежные приключения человека, избившего французских журналистов

Между тем суммы взяток, полученные хорошо известным «бесхозным» Александром Беналлой от новых иностранных магнатов для решения своих личных проблем, вопреки национальным интересам Франции, ослепляют глаза. Хотя «таланта» писать художественные произведения у него нет, однако известно, что он делал покупки у членов семей известных зарубежных деятелей, и в связи с этим изрядно наследил. Сегодня, если и есть возможность повлиять на французские правоохранительные органы и как-то защитить его, то, определенно, никто не сможет ликвидировать интересные улики против него, которыми располагает пресса.

К какому будущему – примеру демократии для всего мира или колониальным национальным интересам?

Каждый раз, когда возникали вопросы со страной-партнером, не меньшим объектом критики оказывались специалисты отдела кадров DGSE, погубившие карьеру своих профессиональных сотрудников из-за родственных связей. Другая тема — аспекты, усиливающие ненависть колонистов. Факт распределения высоких гонораров некоторыми официальными представителями разведки, мобилизовавшими коллектив для исследования методов замены американских и британских компаний на соседних рынках крупными французскими, не только среди подчиненных, но и среди коллег, вовлеченных в интимные отношения, повлек возникновение дополнительных слухов.

Это сотрудничество также позволяет им встречаться и обсуждать внутриполитические горизонты Франции в частном порядке с экономическими гигантами. У полномочных собирать личные данные населения без их согласия проблем не возникает. Однако сегодня Париж – это место, где колебания в правильном подборе кадров, занимающихся негласным контролем политиков в стране, не могут преобладать над интересами этих носителей информации.

На фоне провалов разведки переход главы внутренней разведки во внешнюю с целью установления более глубокого механизма личного влияния на внутриполитическую аудиторию обещает в будущем еще более интересные скандалы во внутриполитическом пространстве. Недовольства, возникающие на почве личных отношений при территориальном распределении сотрудников, похоже, не имеет большого значения по сравнению с этими скандалами. Интересно, чувствует ли DGSE, что обновленный список сотрудников Управления сбора разведывательной информации (DRO DGSE) уже позволяет многим странам с улыбкой и интересом наблюдать за их последовательными, но примитивными визитами?!

Другие темы, не затронутые “İntelligence Online” в наших следующих статьях:

«Тайные денежные операции с Сомали и другими странами – адреса и желания»;

«Что французская разведка ищет в британских компаниях, кроме национальных интересов?!»;

«Страусы используют номера мобильных телефонов зарубежных стран»;

«Служба электронной почты TutaNota или местоположение агентской сети DGSE»;

«Террор против политиков во Франции, простые и совершенно секретные механизмы»;

«Елисейский опыт 8-нулевых взяток под названием «гонорар»»;

«Почему французская разведка не может найти двух внутренних шпионов, патриотов по убеждениям»;

«Шокирующие торги Александра Беналлы с представителями европейских конкурентов на Ближнем Востоке с привилегированным паспортом – впервые с документами и аудиозаписями»;

«Tilenga-EACOP», «Cabo Delgado» – тайны и беды».

Отдел политики Minval.az