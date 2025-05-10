Фанаты американской группы Metallica спровоцировали небольшое землетрясение во время выступления кумиров с песней Enter Sandman в штате Вирджиния, США. Об этом сообщил телеканал Fox 13.

Концерт прошел в Блаксберге, на стадионе Lane в Политехническом университете Вирджинии. Во время исполнения песни порядка 60 тыс. поклонников подпрыгнули настолько сильно, что по данным сейсмологической обсерватории учебного заведения, спровоцировало небольшое землетрясение.

Несмотря на то, что подземные толчки были не такими сильными, чтобы их можно было измерить по шкале Рихтера, они все же выявили некоторую сейсмическую активность.

Концерт состоялся 7 мая в рамках мирового тура группы M72 World Tour.