Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала 24TV прокомментировал проведение переговоров между Израилем и Турцией в Баку при посредничестве Азербайджана.

Говоря о переговорах в азербайджанской столице по поводу создания механизма снижения напряженности, глава турецкой дипломатии отметил: «Создание механизма по снижению напряжённости на определённом уровне — один из дипломатических инструментов. Мы должны пройти путь, который можно преодолеть словами, и не прибегать слишком рано к другим шагам».

Кроме того, глава МИД Турции добавил, что возвращение Сирии к состоянию нестабильности может привести к серьезным бедствиям, и Анкара не может оставаться безучастной к происходящему.