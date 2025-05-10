Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости в конфликте между Пакистаном и Индией. Об этом журналистам сказал депутат Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что официальный Баку неоднократно выражал свою позицию относительно напряженности между этими двумя странами: «Министерство иностранных дел Азербайджана, а также депутаты неоднократно выражали свою позицию. Пакистан является нашим близким другом и всегда поддерживал нас. Азербайджан всегда будет на стороне правды и справедливости».