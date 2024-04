Азербайджан и АБР обсудили повестку сотрудничества (фото)

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с генеральным директором регионального департамента по Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгением Жуковым вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджан-АБР.

Об этом министр написал в соцсети X.

По его словам, обсуждаемые вопросы касались потенциальных возможностей финансирования борьбы с изменением климата, деятельности в рамках СОР29 и проекта плана АБР в области глобальной климатической политики, направлений партнерства по потенциальным направлениям.

During the meeting with Eugene Zhukov, the Director General of the Central and West Asia Regional Department of the Asian Development Bank (ADB) (@ADB_HQ), we engaged in discussions regarding the agenda items concerning #Azerbaijan‘s cooperation with #ADB:

– Exploring potential… pic.twitter.com/RHdg95fxEW

