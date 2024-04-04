Улугбек Камалетдинов: За последние 6-7 лет товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном возрос в 8,5 раза

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Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном строились на протяжении веков на основе общих ценностей, традиций добрососедства, принципов, глубоких исторических корней и взаимного сотрудничества. Наши страны, четко определившие в последние годы стратегические приоритеты и направления, заинтересованы в развитии взаимного сотрудничества по широкому спектру.

Об основных направлениях сотрудничества между Баку и Ташкентом на вопросы Minval.az отвечает узбекский экономист, независимый исследователь Улугбек Камалетдинов.

– Прежде всего хотелось бы узнать ваше мнение касательно нынешнего уровня азербайджано-узбекских отношений.

– На данный момент азербайджано-узбекские отношения можно охарактеризовать как многовекторные, дружественные и развивающиеся. Оба государства активно сотрудничают в различных сферах, таких как торговля, экономика, культура и туризм. За последние 6-7 лет товарооборот между нашими странами возрос в 8,5 раза.

Кроме того, были подписаны и обновлены более 160 договоров и соглашений о взаимном сотрудничестве в области транспорта, автомобилестроения, энергетики и образования. На постоянной основе работают двусторонняя рабочая группа по межпарламентским связям и межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в прошлом году был создан Высший межгосударственный совет.

Необходимо отметить, что именно уровень доверия и хорошая коммуникация между президентами Азербайджана и Узбекистана создали благоприятную атмосферу для разрешения возможных проблем, а также для продвижения сотрудничества и укрепления связей.

Визит президента Узбекистана в августе 2023 года на освобожденные от оккупации территории, а также открытие средней школы №1 имени Улугбека в Физули являются показателем поддержки, оказываемой нашей страной Азербайджану.

– Не могли бы Вы поделиться своими оценками касательно перспектив сотрудничества наших стран в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества?

– Перспективы сотрудничества, особенно инвестиционного, выглядят обнадеживающими. Оба государства имеют потенциал для развития взаимовыгодных торговых отношений и привлечения инвестиций, существует потенциал для дальнейшего развития совместных проектов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других секторах.

Одно из преимуществ двустороннего сотрудничества заключается в его фокусе на тактические проблемы, а не на глобальные. Это позволяет сторонам взаимодействовать не только между собой, но и с другими акторами, имеющими аналогичные цели. Узбекистан и Азербайджан активно работают над развитием своих экономических отношений, взаимные визиты, подписанные соглашения и результаты бизнес-форумов способствуют укреплению сотрудничества и созданию благоприятной инвестиционной среды.

– В каких сферах представлен азербайджанский капитал в Узбекистане?

– На территории Узбекистана действует более двухсот компаний, в которых принимает участие азербайджанский капитал. Среди них 137 предприятий полностью принадлежат азербайджанским инвесторам. В Азербайджане, в свою очередь, развернуто производство автомобилей узбекских марок, в городе Гаджигабул, в Шекинском районе активно развивается шелководство, реализуется множество новых проектов в добывающей промышленности, нефтехимии, пищевой промышленности, ювелирном производстве, виноделии, фармацевтике, производстве текстиля и строительных материалов.

Для поддержки таких проектов были созданы совместный Инвестиционный фонд и Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания. По мнению экспертов, замещение импорта из третьих стран продукцией национальных производителей Узбекистана и Азербайджан может способствовать доведению взаимного товарооборота в ближайшие годы до 1 млрд долларов. Если наши производители будет импортировать комплектующие из третьих стран и продавать свою продукцию в Европу, используя преимущества программы GSP+ (Generalized System of Preferences Plus), это также может принести ряд конкурентных преимуществ.

– Как вы оцениваете сотрудничество наших государств в рамках различных многосторонних форматов, к примеру, в ООН, ОИС, ШОС?

– Многовекторное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в рамках ООН, ОИС, ШОС, СНГ и других международных организаций оцениваю очень позитивно. Оба государства активно участвуют в дипломатическом взаимодействии и поддерживают сотрудничество в решении глобальных проблем и защите своих интересов.

Например, в ноябре 2023 года в Баку был проведен первый Саммит президентов стран-членов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), по итогам которой была принята Бакинская декларация, а также Дорожная карта по цифровизации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который играет ключевую роль для Узбекистана в контексте расширения транспортных маршрутов и выхода через Азербайджан в Турцию и Европу.

Сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в многосторонних форматах позволяет обеим странам принимать совместные решения по важным вопросам. Так, по итогам трехсторонней встречи между представителями Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, проведенной в ноябре 2023 года, было принято совместное коммюнике, где отображены вопросы обмена энергией с фокусом на сотрудничество по созданию инфраструктуры, развитию и экспорту аммиака и зеленого водорода.

Таким образом, взаимодействие стран в рамках различных международных организаций способствует поддержанию стабильности, мира и сотрудничества как на региональной, так и мировой арене.

– Какую роль сыграет Совместный инвестиционный фонд в развитии экономического сотрудничества? Как вы считаете, проекты в каких областях могли бы стать наиболее интересными для финансирования?

– Уверен, что Совместный инвестиционный фонд будет значительно влиять на развитие экономического сотрудничества и привлечение инвестиций в обе страны. Фонд может сосредоточиться на финансировании строительства дорог, энергетических сетей, промышленных объектов, развития туристической инфраструктуры и др.

Финансирование фондом проектов по развитию инфраструктуры Среднего коридора является очень перспективным, особенно учитывая возможность его интеграции с планируемым строительством трансафганской железной дороги и созданием связи с портами в Индии, Пакистане и Иране. В 2023 году объем перевезенного груза по данному коридору увеличился на 64% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2750 тысяч тонн. В докладе Всемирного банка «Средний торгово-транспортный коридор: необходимые действия и инвестиции, чтобы к 2030 году в три раза увеличить объемы грузовых перевозок и вдвое сократить время в пути» отмечается, что этот маршрут позволяет разнообразить торговые пути и повысить экономическую устойчивость, уменьшив зависимость от коридоров, следующих через Россию.

Однако реализация потенциала Среднего коридора все еще не полностью осуществлена. Проблемы включают отсутствие контейнерных перевозок, недостаток инфраструктуры, процедурные ограничения и высокие тарифы. В 2023 году объемы грузов на маршруте начали стагнировать, особенно, если исключить нефтепродукты. Статистика указывает, что объем контейнерных перевозок по Среднему коридору в 2022 году вырос на 33% по сравнению с 2021 годом, но за восемь месяцев 2023 года сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Грузоотправители столкнулись с ограничениями этого коридора, вызванными проблемами пересечения границ, перевалки и координации, что привело к значительным задержкам в перевозках и возвращению к альтернативным путям.

Иными словами, успех Среднего коридора зависит от улучшения логистической инфраструктуры и координации между государственными железнодорожными операторами. Важно разработать эффективную торговую и промышленную политику для государств-участников, чтобы обеспечить согласованность системы перевозок, особенно, между Китаем и Европейским союзом.

– В прошлом году число узбекских туристов, посетивших Азербайджан, выросло в 6 раз. Какие дополнительные меры, на ваш взгляд, могли бы способствовать дальнейшему развитию взаимного турпотока?

– Это неудивительно, потому что наши народы имеют общую историческую связь, много веков мы находились на Великом Шелковом пути, на протяжении столетий территории современного Узбекистана и Азербайджана входили в состав одних и тех же государств, что способствовало установлению тесных гуманитарных контактов и развитию связей, созданию культурного наследия и укреплению этнических корней.

В Баку есть Бухарский караван-сарай, имеющий историческое и культурное значение для обеих стран. В последний месяц мы с удовольствием наблюдали огромный интерес жителей и гостей Баку к организованной в Центре Гейдара Алиева обширной выставке, посвященной богатому наследию Узбекистана в области вышивки и швейных традиций, который стал живым свидетельством богатого культурного разнообразия нашей страны, олицетворением её исторической глубины и культурной эволюции.

Чтобы способствовать дальнейшему развитию взаимного туризма, важно сосредоточиться на нескольких аспектах. Во-первых, следует увеличить количество прямых авиарейсов между странами, что позволит туристам совершать более удобные и быстрые поездки. Во-вторых, совместная разработка и продвижение туристических маршрутов, включающих достопримечательности и уникальные культурные и природные объекты обеих стран, способствует привлечению большего числа туристов.

Важна также организация совместных маркетинговых кампаний и промо-акций о туристическом потенциале обеих стран. Это может включать целевой цифровой маркетинг, кампании в социальных сетях и участие в международных туристических ярмарках и выставках для демонстрации уникальных достопримечательностей и возможностей. Кроме того, важно уделять внимание природной красоте и возможностям для приключений в обеих странах, что может привлечь любителей активного отдыха и природы.

Совместный инвестиционный фонд также может способствовать развитию туристической инфраструктуры, включая инвестиции в строительство отелей и транспортных сетей, в туристические информационные центры и программы обучения для специалистов в сфере гостеприимства, гидов и поставщиков услуг. Это может включать партнерство между государственным и частным секторами для развития высококачественных туристических объектов и услуг.

– В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Чего вы ожидаете от предстоящей COP29?

– Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата является главным международным форумом, где обсуждаются проблемы изменения климата и принимаются решения по снижению его негативных последствий.

Проведение COP29 в Азербайджане, в стране, являющейся крупным производителем ископаемых энергоресурсов, является важным событием, так как подчеркивает роль и ответственность Баку в международном сообществе по вопросам климатических изменений.

Кроме того, COP29 может служить платформой для обмена опытом и передачи знаний между участниками, включая экспертов и делегатов из различных стран. Азербайджан может использовать это для обучения своих кадров и развития компетенций в области климатических наук. Думаю, что COP29 может также поспособствовать осознанию Азербайджаном потенциала зеленых технологий и стимулировать пересмотр его энергетической политики.

Ясмин Мамедова