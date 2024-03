Американский президент Джо Байден предложил бывшему главе страны Дональду Трампу сыграть в гольф.

В социальной сети Х нынешний лидер США заявил, что готов дать Трампу фору.

«Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — написал Байден.

Donald, my offer to play golf still stands.

I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw

