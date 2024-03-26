Турецкие аналитики считают, что Турции и России надо совместно бороться с террором

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Турции и России необходимо создать совместное подразделение для борьбы с террором, прямой обмен будет полезен в плане предотвращения терактов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

«Инциденты, подобные теракту в Москве, происходят и в Турции, международное сотрудничество в борьбе с терроризмом необходимо активизировать. С момента начала сирийской войны в Турцию через Сирию наблюдается приток беженцев и нелегальных мигрантов. По официальным данным, в Турции проживают более 5 миллионов сирийских беженцев. Известно, что, помимо сирийцев, существует большая мусульманская община – выходцев из стран Центральной Азии, особенно тех, кто расселен в стамбульском районе Фатих», – сказал Энгин Озер.

По его словам, цели визита этих людей в Турцию не всегда известны.

«Эти исследования, естественно, требуют времени и интенсивного труда. С другой стороны, из-за санкций, введенных против России, российские авиакомпании в основном используют аэропорт Стамбула, часть пассажиров остается в Стамбуле на короткие периоды времени. Поскольку турецкая стороны обычно не требует виз от иностранцев, силы безопасности и спецслужбы испытывают трудности с контролем посетителей», – добавил он.

Аналитик считает, что Антитеррористический центр (АТЦ), созданный Россией и республиками Центральной Азии, имеет очень серьезную базу данных.

«Турецким контртеррористическим подразделениям было бы полезно для обеих сторон создать подразделение, которое установит прямые связи с аналитическим информационным центром этого учреждения по борьбе с радикальными исламскими террористическими организациями. Прямой обмен информацией, особенно о людях радикальных взглядов, выходцев из Центральной Азии и Северного Кавказа, будет полезен в предотвращении террористических атак, которые могут произойти в двух странах», – резюмировал он.