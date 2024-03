Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на саммите по ядерной энергии в Брюсселе.

Об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети «X».

В ведомстве отметили, что Байрамов рассказал о применении Азербайджаном ядерных технологий, перспективах сотрудничества, ликвидации минной угрозы на освобожденных территориях, а также о приоритетах проведения COP29 в Баку.

Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun participated and delivered a speech at #NES2024.

Minister has informed about application of nuclear technologies by Azerbaijan, prospective fields for cooperation with @iaeaorg, addressing landmine threat and @COP29_AZ Presidency… pic.twitter.com/IXM0Nq0NRQ

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 21, 2024