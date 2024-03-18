Зачем же в Баку прилетал Столтенберг?

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«30 лет хорошего партнерства» — так президент Ильхам Алиев охарактеризовал отношения Азербайджана и НАТО на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В свою очередь, Столтенберг в сети «Х» по итогам переговоров подчеркнул: «Азербайджан является давним партнером НАТО, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление партнерства».

Азербайджан – первый, и, судя по всему, самый важный пункт южнокавказского турне Йенса Столтенберга. Да, в отличие от Грузии, Азербайджан не подавал заявки на вступление в альянс. Более того, наша страна не может сделать это в силу географических реалий: для вступления в НАТО необходимо или граница со страной, входящей в этот альянс, или выход в открытое море, то есть предметно говорить о членство в НАТО в Баку можно будет или после вступления в альянс Грузии, или после деблокирования Нахчывана.

Но Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран Европы, и Столтенберг заявил об этом прямо: «Я приветствую действия Азербайджана по налаживанию все более тесных связей с несколькими союзниками по НАТО и тот факт, что ваша страна играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе. Вы играете важную роль в жизнеобеспечении наших обществ». С момента начала украинской войны роль Азербайджана в европейской энергетике многократно возросла, важность обеспечения безопасности энергетических поставок – тем более.

Не будучи членом НАТО и не подав заявки на вступление в альянс, Азербайджан, подписав Шушинскую декларацию, заключил действующий военный союз с входящей в НАТО Турцией и приближает свою армию к стандартам ВС Турции — а это уже стандарты НАТО.

И, самое главное, азербайджанская армия уже проявила себя в деле. Азербайджан – первая страна на постсоветском пространстве, кто с нуля создал действительно мощную и боеспособную армию. Первая страна, кому удалось решить застарелый конфликт и восстановить свою территориальную целостность военным путём. Причём одержать победу, в возможность которой мировое военно-экспертное сообщество просто не верило: Карабах – это природная горная крепость, штурмовать её с простреливаемой равнины — практически невыполнимая миссия, но Азербайджан эту задачу блестяще решил. Сегодня многие аспекты 44-дневной войны, начиная от «революции беспилотников» и заканчивая штурмом города Шуша, изучаются в ведущих военных академиях мира. От внимания экспертов уж точно не ускользнула и антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 г., когда15-тысячная группировка ВС Армении была разгромлена менее чем за 24 часа.

Наконец, впервые на всём постсоветском пространстве не сработало правило «выигрывает тот, кому помогает оружием Москва». А НАТО, что бы там ни говорили, в первую очередь, военный альянс, а уже потом – объединение демократических государств. Президент Азербайджана, в числе прочего, не зря напомнил о «хороших результатах» реформ в ВС Азербайджана и подчеркнул: «Мы модернизируем наш оборонный потенциал и сегодня можем продемонстрировать высокий уровень профессионализма». И в Брюсселе прекрасно понимают, что именно победа Азербайджана в Карабахе полностью перекроила весь геополитический баланс Южного Кавказа. По словам президента Ильхама Алиева, изменения в нашем регионе могут казаться локальными, но на самом деле они имеют более широкие последствия.

И, наконец, ещё одно обстоятельство, которое, возможно, выходит за рамки повестки дня Азербайджан-НАТО как таковой. Визит в Азербайджан Йенса Столтенберга состоялся практически сразу же после закрытия XI Глобального Бакинского Форума, в работе которого приняли участие действующие и отставные «политические тяжеловесы», включая, к примеру, президента Фонда Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, действующих глав государств и отставных еврокомиссаров. Это именно те фигуры, кто выходит на авансцену, когда ситуация резко изменилась, и надо нащупывать новый курс и новые форматы сотрудничества. Практически синхронно – встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку и визит в нашу сторону нового премьер-министра Грузии Кобахидзе. Наконец, в те же дни президент США Джо Байден поздравляет президента Азербайджана Ильхама Алиева с праздником Новруз и обозначает стремление к развитию сотрудничества, поставив на первое место энергетику, а не демократию и права человека. Азербайджан – сильное, состоявшееся государство, которому под силу освободить свои территории от оккупантов и решать экономические и инфраструктурные задачи уровня Срединного коридора и ЮГК, и на Западе понятным образом заинтересованы в выстраивании взаимовыгодного партнёрства с Азербайджаном.

А это не просто напоминание, что не стоит возводить в абсолют недавние антиазербайджанские истерики в том же Европарламенте. Судя по всему, некоторые горе-эксперты, которые были готовы рассуждать о мифическом «кризисе» Запада и предрекать едва ли не вступление нашей страны в союзное государство России и Беларуси, в очередной раз плюхнулись в лужу. И то, что проделали они сей манёвр вместе с депутатами Европарламента, в плане имиджевых потерь, мало что меняет.

А вот кто накануне визита генсека НАТО в Азербайджан «дёргал за ниточки» руководство ПАСЕ и депутатов Европарламента – вопрос, который стоило бы задать.

Нурани, обозреватель