Дорога во внешний мир. Азербайджан в этой роли незаменим и для Казахстана, и для его соседей к югу

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Обмен визитами между Азербайджаном и Казахстаном бьет рекорды. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев после плодотворных переговоров в столице Азербайджана посетили освобожденные от армянской оккупации Физули и Шушу. В Физули Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в открытии Центра детского творчества имени казахского композитора Курмангазы. Красноречивое выражение поддержки Казахстаном восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Это уже не первый азербайджано-казахстанский саммит. На совместной пресс-конференции Ильхам Алиев заявил: «Динамика наших отношений очень легко прослеживается в хронологии наших взаимных визитов. За последние полтора года я четырежды посещал Казахстан, а также за это же время третий раз президент Казахстана посещает нашу страну. И сегодня также мы в рамках обмена мнениями договорились о предстоящих визитах до конца этого года».

Азербайджан и Казахстан создали Высший межгосударственный совет, развивают сотрудничество в экономике, в политике, в гуманитарной сфере.

Но особого внимания заслуживает еще один пункт в программе визита Токаева. Президенты Азербайджана и Казахстана наблюдали по видеосвязи за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на бакинскую станцию «Абшерон». Наглядная демонстрация востребованности Срединного коридора. Одновременно Баку и Астана ведут переговоры о транзите через Азербайджан казахстанской нефти – вероятнее всего, по трубе Баку – Супса. «Чёрное золото» с восточного берега Каспия может и перерабатываться на азербайджанских НПЗ.

О Срединном коридоре и Транскаспийском маршруте сегодня говорят и пишут много. И на его популярность работает предостаточно факторов. Но, возможно, для того, чтобы в полной мере представить себе события, происходящие вокруг этого транспортного коридора, надо вернуться почти на 30 лет назад, в события зимы 1994-1995 года. Тогда Москву не на шутку возмутило подписание в Баку «Контракта века» — несмотря даже на то, что среди его участников был российский «Лукойл». Предложение тогдашнего главы МИД РФ Андрея Козырева «применить военную силу для захвата буровых платформ на каспийских камнях» не прошло. Но транспортную блокаду Азербайджана Россия объявила. В результате небывалый толчок получил проект ТРАСЕКА, который как бы существовал, но развивался «ни шатко ни валко».

Теперь схожие процессы происходят в Центральной Азии. Нет, никто не объявлял блокаду Казахстана. Но в результате российского вторжения в Украину традиционные транспортные маршруты из Центральной Азии в Европу через РФ оказались блокированы. Интерес к транспортировкам через Каспий и Азербайджан также вырос на фоне фактической блокировки судоходства по Красному морю в результате атак йеменских хуситов. Наконец, многие помнят, с какими проблемами сталкиваются сегодня Казахстан при транспортировке своей нефти через терминалы Новороссийска.

И это не просто изменение маршрута транспортных потоков. Диверсификация экспортной логистики для стран Центральной Азии — важная часть и диверсификации политики. Где уже складывается в единый вектор всё: и стремление добиться реальной экономической независимости и выйти на европейские рынки, неважно, с нефтью, газом, хлопком или урановой рудой, и намерение дистанцироваться от России на фоне санкций и прочих политических неприятностей в результате украинской войны, и многое другое. Азербайджан по сути становится для государств Центральной Азии «воротами в большой мир», причём «воротами» по сути безальтернативными.

Более того, к сегодняшнему «логистическому перевороту» Азербайджан подошел в полной готовности. Это и новый торговый порт, и паромная переправа, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая позволяет Азербайджану не ждать, пока в Армении «созреют» для открытия Зангезурского коридора. Свою работу провёл и Казахстан. Об этом президент Азербайджана тоже говорил во время совместного пресс-брифинга: «И в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, будь то железные дороги, аэропорты, автотрассы, морские порты. И все это сегодня востребовано, как никогда ранее. Еще раз это убеждает нас всех в том, что все надо делать вовремя и видеть чуть-чуть дальше той обозримой перспективы, которая видна невооруженным взглядом. И только тогда можно добиваться успеха».

И, наконец, ещё одно обстоятельство. Инфраструктурная революция Азербайджана становится фактором регионального, а с учётом блокады Красного моря, возможно, и глобального значения. Но точно так же транспортные и логистические проекты, реализуемые сегодня в Азербайджане, подводят уже экономический фундамент под идею общетюркского единства. У Организации Тюркских государств появляется солидный экономический базис. И это уже меняет многое, если не всё. Азербайджан продолжает менять политическую и экономическую географию всего евразийского континента. И эти перемены только начинаются

Нурани, обозреватель