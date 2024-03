«Оппенгеймер» стал фильмом года

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей «Оскара». Торжественная церемония прошла в 96-й раз, победителей определили в 23 категориях.

«Лучший фильм» – «Оппенгеймер» (Oppenheimer);

«Лучший режиссер» – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

«Лучшая актриса» – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»/Poor Things);

«Лучший актер» – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

«Лучшая песня» – What Was I Made For? («Барби»/Barbie);

«Лучшая музыка» – «Оппенгеймер»;

«Лучшая мужская роль второго плана» – Роберт Дауни – младший («Оппенгеймер»);

«Лучший зарубежный фильм» – «Зона интересов» (The Zone of Interest);

«Лучший адаптированный сценарий» – «Американское чтиво» (American Fiction);

«Лучший оригинальный сценарий» – «Анатомия падения» (Anatomie d’une chute);

«Лучшая актриса второго плана» – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»/The Holdovers);

«Лучший анимационный фильм» – «Мальчик и птица» (Kimitachi wa Dou Ikiru ka);

«Лучшая операторская работа» – Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»);

«Лучший монтаж» – «Оппенгеймер»;

«Лучший саундтрек» – Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»);

«Лучший документальный фильм» – «20 дней в Мариуполе» (20 Days in Mariupol);

«Лучший грим и прически» – «Бедные-несчастные»;

«Лучший дизайн костюмов» – «Бедные-несчастные»;

«Лучший звук» – «Зона интересов»;

«Лучшие визуальные эффекты» – «Годзилла: Минус один» (Gojira -1.0);

«Лучший короткометражный анимационный фильм» – «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko);

«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop);

«Лучший игровой короткометражный фильм» – «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar).