Россия приступает к «воспитанию» Армении: интригующие новости для Баку

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Россия приступила к активным «воспитательным мерам» в отношении Армении. Вначале глава МИД РФ Сергей Лавров по сути озвучил ультиматум. По его словам, если заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что выстраивание тесных отношений с Россией было стратегической ошибкой — «оценка всего армянского руководства и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях». Призвав одновременно определиться со своим дальнейшим курсом в отношении ОДКБ. В Москве, судя по словам Лаврова, до предела раздражены прозападными «вихляниями» Пашиняна и пришли к выводу, что «бархатно-шашлычный премьер» пересёк красную черту.

Пока что Кремль задействовал здесь своих пропагандистов. Марго Симоньян уже объявляет участникам Всемирного фестиваля молодежи в России: «Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа, он ведет Армению к полному уничтожению. Если он будет оставаться у власти, и молодежь Армении, а также взрослые люди будут продолжать его поддерживать, не будет никакой Армении в течение лет пяти. Как уже нет никакого Карабаха в том виде, в каком он нужен был армянам». Но дело вряд ли ограничится одной только Симоньян.

Конечно, разговоры, что Москва потеряла прежнее влияние на Южном Кавказе, что её позиции слишком ослаблены в результате украинской войны, греют душу и уши ереванских «западников». Но Армения по-прежнему находится в сильнейшей зависимости от Кремля. Железные дороги, сотовая связь, Мецаморская АЭС, газовые и электрические распределительные сети — всё это под контролем Москвы. Даже если формально чем-то владеют российские олигархи с армянскими фамилиями.

Западные партнёры Пашиняна даже не пытаются переориентировать с России на себя армянскую экономику. Там предпочитает дружбу, основанную на бизнесе, а не бизнес, основанный на дружбе. Почувствуйте разницу. Тем более они не будут поставлять в Армению нефть и газ по внутрироссийским ценам. В силовой сфере ситуация для команды нынешнего премьера ещё хуже. В Ереване могут, конечно, привести к аэропорту «Звартноц» бывших террористов «Сасна црер», которые сегодня именуют себя «Национально-демократическим полюсом», и они шумно потребуют вывести оттуда российских пограничников. Но даже если на минуточку забыть, на какой срок заключены соглашения о пребывании в Армении российской военной базы и российских пограничников, и потребовать их немедленного вывода – а кто их заменит на границе с Турцией и Ираном? EUMA со своими биноклями? Кто будет прикрывать турецкое направление, за которое сегодня отвечает российская база в Гюмри? Пока что Армении не удается надёжно прикрыть даже условную границу с Азербайджаном. Нет ни денег, ни ресурсов. Если теперь придётся брать на себя ещё и границы с Турцией и Ираном – это уже катастрофа. Обеспечит ли Армения без России защиту своего неба? Да, Франция вроде бы обещает что-то «предоставить», но для выстраивания полноценной эшелонированной ПВО этого слишком мало.

Конечно, вдумчивый политик начинал бы не с громких заявлений, а с постепенного снижения зависимости своей страны от Москвы, и только убедившись, что государство может выжить без посторонней помощи или же имеет гарантии такой помощи от других партнёров, приступать к громким жестам и заявлениям. Возможно, Пашинян этого искренне не понимал. Возможно, всецело полагался на помощь своих новых западных союзников – настолько, что не задумался, а можно ли их уже называть союзниками и получил ли он от той же Франции хоть какие-то письменные гарантии, а не просто цветистые обещания плюс милитари-винтаж.

Наконец, не исключено, что, как и его предшественники, Никол Воваевич искренне рассчитывал, что он сейчас навяжет и старым, и новым партнёром этакий «геополитический аукцион», а где Армению будут с двух сторон осыпать подарками, и желательно в виде азербайджанских территорий, а на Баграмяна, 26 будут решать, кто больше заплатил и под чьим зонтиком устраиваться. Но на деле вместо ожидаемого «пряника» Россия берётся за «кнут». А западные партнёры были готовы подставлять корзинки, если Армения, как перезрелый абрикос, сама падала им в руки, но чтобы реально защищать её от российских «воспитательных мер», причём не только на словах – это вряд ли. Достаточно вспомнить опыт Грузии и Украины. Макрон и Боррель могут выступить с парой-тройкой громких заявлений, но вряд ли Пашинян дождётся от них ключевой поддержки, если станет по-настоящему «горячо».

Для Азербайджана это не просто интригующие новости. Но сегодня на внутриармянском поле, к сожалению, не заметно тех сил, которые имело бы смысл поддерживать и за которые хотя бы имело смысл болеть. В Азербайджане вряд ли есть иллюзии по поводу «карабахского клана». Но ответственность за развязывании в регионе новой войны, за срыв после военного мирного процесса несёт уже Пашинян.

Наконец, нельзя не заметить, что российские политики и пропагандисты ставят в упрёк Пашиняну, что он-де недостаточно твёрдо «отстаивал Карабах». Так что самое время задуматься: а как поведёт себя Россия, если завтра у власти в Армении окажется уже не Пашинян, а, скажем, Роберт Кочарян, Артур Ванецян, Арман Татоян или какой-нибудь другой «-ян», который дезавуирует подпись Пашиняна под пражскими договорённостями о признании территориальной целостности Азербайджана? Словом, нынешние «прозападные игры» Пашиняна и реакция на них в Москве и Тегеране, это тот вопрос, который должны решать Москва, Тегеран, Париж, Брюссель, наконец, Ереван, но не Баку.

Да, использовать схему «конфликтного манипулирования» могут пожелать многие внешние игроки. Но наша страна с самого начала провела для себя «красные линии». Мы не собираемся быть инструментом в руках одних для наказания других, чтобы ударить по интересам третьих. Ставить свои национальные интересы в зависимость от целей и задач других стран – слишком рискованная игра, где выигрыш отнюдь не гарантирован.

Смеем заверить: в Баку это прекрасно осознают.

Нурани, обозреватель