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Илон Маск поддержал идею расформировать НАТО

Илон Маск поддержал идею расформировать НАТО

Миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада Советского Союза НАТО следовало распустить. Соответствующий комментарий Маска появился в соцсети Х (ранее Twitter).

Так, Сакс подчеркнул, что вместо роспуска Североатлантического альянса после распада СССР для него придумали новую миссию, связанную с расширением. Он также отметил, что такое развитие событий создавало вокруг НАТО враждебность, необходимую для оправдания существования Организации.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — согласился Маск в комментариях.

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