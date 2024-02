Бабаев отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев выступил на 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6).

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети Х.

«Президент COP29 Мухтар Бабаев и его команда приняли участие в UNEA-6 в Найроби, где присутствовали представители 179 стран. В своем выступлении Мухтар Бабаев подчеркнул многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29», – говорится в сообщении.

@COP29_AZ President-Designate, Mukhtar Babayev and his team joined climate dignitaries from 179 countries in Nairobi for @UNEP #UNEA6. In Azerbaijan’s national statement, Mr. Babayev highlighted the multilateral efforts involved in fighting climate change, and Azerbaijan’s… pic.twitter.com/ksVVPQslAa

— COP29 AZ (@COP29_AZ) February 29, 2024