За резолюциями Европарламента против Азербайджана кроется бешенство

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Утро началось с новости о том, что Европарламент принял две резолюции с призывом ввести санкции против Баку. Армяне, естественно, ликуют, все армянские СМИ распространили эту новость, радостно смакуя детали резолюций. Прямо как у Маяковского в «То, что осталось»: «Окончилась бойня, Веселье клокочет. Смакуя детали, разлезлись шажком…».

Но так ли страшен черт, как его малюют?

Конечно, ничего иного от этой конторки, которая именует себя одним из самых влиятельных законодательных органов в мире, Азербайджан не ожидал, потому как Европарламент никогда не отличался справедливостью, а преследовал сугубо материальные интересы. На самом же деле Европе параллельны и Азербайджан, и Армения. За этими резолюциями кроется бешенство. Бешенство о того, что кто-то посмел вести свою независимую политику и помешать планам Запада.

На сей раз резолюции коснулись внешней политики и безопасности. Так, в 70-м пункте Европарламент осуждает «заранее спланированное и неоправданное нападение Азербайджана на армян Нагорного Карабаха» и призывает Баку допустить возвращение армян в «Нагорный Карабах», требуя защитить армянское культурное, историческое и религиозное наследие в соответствии со стандартами ЮНЕСКО.

Но самое забавное в том, что у Европарламента наблюдается раздвоение личности: с одной стороны, этот орган заявляет, что Азербайджан нарушил международное право, проведя локальные контртеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года, а с другой, поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Армении.

Вы уж там определитесь, надо бы перестать держать мировую общественность за дураков, жестикулируя формулировками.

В 71-м пункте Европарламент призывает увеличить миссию ЕС в Армении, разместить евромиссионеров на границе с Турцией, и… приготовьтесь, призывает Азербайджан «разрешить присутствие миссии ЕС на своей стороне границы и в Нагорном Карабахе». То есть ничего умнее в этом цирке придумать не смогли. Или они реально думают, что Азербайджан разрешит ЕС разместить свои миссии на своей территории?

В 74-м пункте резолюции Европарламент настаивает на том, что любое углубление отношений ЕС с Азербайджаном должно по-прежнему зависеть от существенного прогресса страны в соблюдении прав человека, верховенства закона, демократии и основных свобод, включая защиту этнических меньшинств и далее призывает Евросоюз немедленно ввести санкции в отношении Азербайджана и приостановить действие Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики».

То есть члены Европарламента, погрязшие в скандальных финансовых аферах, говорят что-то там о демократии и верховенстве закона? А не о высшем ли руководстве ЕС писали мировые СМИ? Не оно ли было причастно к коррупционным сделкам, в связи с чем в Бельгии два года назад в рамках масштабного полицейского расследования предполагаемых взяток, предложенных политикам ЕС Катаром, принимавшим чемпионат мира по футболу, арестовали вице-президента Европарламента, греческого евродепутата Еву Кайли? А не ЕС ли провернул самую масштабную аферу в истории человечества, закупив миллиарды доз вакцины от COVID-19? Очень сомнительно, что в этих случаях европейскими чиновниками двигала приверженность к демократическим принципам и верховенству закона.

А между тем в пунктах 57, 60 другой резолюции Европарламент призывает ЕС принять санкции против руководства Азербайджана за то, что Баку посмел восстановить свою территориальную целостность, а также «приостановить импорт нефти и газа из Азербайджана в случае любой военной агрессии против Армении».

Так, что же произошло? На самом деле эти резолюции не имеют ни для нас, ни для кого-либо другого никакого значения, и тем более они не указ Азербайджану, какой бы авторитетной конторка ни была. Хотя бы потому, что лицемерие – второе имя Евросоюза и его законодательного органа.

Все прекрасно понимают, что в ЕС, где всем заправляют Франция, исламофобские, расистские и тюркофобские круги, а также агенты неоколониального мышления, просто в бешенстве от того, что Азербайджан положил конец 30-летнему конфликту, который по планам Запада должен был тянуться вечно. Ведь Баку таким образом лишил их перспектив. Ильхам Алиев прекратил войну и создал этим «опасный» прецедент, потому как все эти годы Запад управлял миром и обогащался через создаваемые им конфликты, что мы видим сейчас на примерах украинской и палестино-израильской войн, которые приобрели характер затяжной войны. А мир в регионе Южного Кавказа не в интересах Запада, определяющего поведение Европарламента. Запад управляет войной. Ему нужно противостояние, а если его нет, нужно создать.

И вот они двойные стандарты: в ЕС считают, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность, и в этом ей помогают Германия и другие страны, отправляя туда оружие, а, с другой стороны, одна из ведущих стран ЕС снабжает оружием страну, выступившую в роли агрессора и оккупировавшую азербайджанскую территорию на протяжении 30 лет. И здесь актуален вопрос, который поставил вчера президент Ильхам Алиев: «А как же наша территориальная целостность?! Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины?».

Тут есть еще один момент, объясняющий происходящее: Европейский парламент готовится к новым выборам, а призывы против Азербайджана озвучивают как раз депутаты, продавшиеся армянскому лобби. Одним из тех, кто стоит за этим финансированием, является контрабандист кровавых алмазов, президент европейского офиса АРФД Каспар Карапетян, проживающий в Брюсселе, которого Генпрокуратура Азербайджана еще в 2018 году объявила в международный розыск по линии Интерпола за неоднократное преднамеренное нарушение государственной границы Азербайджана через территорию Армении и пропаганду непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Известно, что он финансирует некоторых чиновников в Европейском парламенте и ЕС, препятствует введению ЕС санкций против России в отношении алмазного бизнеса (алмазы из России ввозятся в Бельгию, там полируются и продаются), то же самое происходит с алмазами из Армении, которые полируются и продаются через Бельгию.

Но в ЕС забыли, что Азербайджан не имеет никаких обязательств перед Европарламентом. Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир становится многополярным. Как раз вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся в регионе.

«За тридцатилетний период сопредседатели – Франция, США и Россия, называвшие себя международным сообществом, не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости. И когда мы начали освобождать наши земли, эти три страны начали оказывать давление на нас. Каждый использовал различные инструменты, чтобы заставить нас свернуть с нашего пути. Они не хотели, чтобы мы освободили свои земли. Когда мы положили конец сепаратизму в сентябре прошлого года, они вновь совершили ошибку. Некоторые из них и сейчас совершают ошибку. Я имею в виду США и Францию. Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями», – подчеркнул глава государства.

А что касается пустого оптимизма армян, то им желательно призадуматься над следующим вопросом: «Насколько эффективны резолюции Европарламента?».

Рамелла Ибрагимхалилова