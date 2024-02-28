Пашинян отказал российским пограничникам в праве присутствовать в селе Неркин Ханд

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Никакого мандата и договора, регулирующего присутствие российских пограничников в районе села Неркин Ханд в Сюнике, не существует. Об этом в ходе правительственного часа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос члена фракции «Айастан» Анны Григорян.

По ее словам, которые приводит news.am, после недавнего инцидента спикер парламента Армении Ален Симонян говорил, что Неркин Ханд является зоной ответственности РФ, затем секретарь Совбеза сказал, что европейские наблюдатели хотели поехать туда, но российские пограничники не пустили. «Из всего этого возникает вопрос – а где, собственно, государство? И почему представители одной страны должны вступать в конфронтацию с представителями другой страны на территории третьего государства», – просила она.

Пашинян упомянул. «Никто не заявлял, что Неркин Ханд является зоной ответственности России. На границе Армения-Азербайджан существует множество ситуаций, которые могли образоваться спонтанно в силу общеизвестных фактов. Это означает, что российские пограничники не могут выполнять там никаких функций по обеспечению безопасности. Предполагается, что из этого следует сделать соответствующее предположение», – сказал Пашинян.