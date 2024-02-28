НАТО и будущее Европы

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В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности в штате Южной Каролины экс-президент США, ныне баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, Дональд Трамп рассказал своим избирателя о беседе с одним из глав государств, как он выразился, «большой европейской страны» о том, что он не станет помогать членам НАТО, недостаточно финансирующим военно-политический блок. Это заявление Трампа стало активно обсуждаться на юбилейной конференции по безопасности в Мюнхене. Конечно, этому способствовал прорыв российских вооруженных сил в Авдеевке, которая долгое время удерживалось украинскими ВСУ, так как город имел военно-стратегическое значение.

США еще с 2006 года определили двухпроцентный минимум от ВВП стран-участников на финансирование военных расходов НАТО. Однако долгое время большинство участников Альянса не выполняли требований США. В основном причина этого заключалась в затратных военных операциях на Ближнем Востоке.

В Бухарестском саммите в 2014 году были достигнуты соглашения среди участников блока в пределах 2 процентов ВВП от каждой страны. Договоренность была достигнута ввиду аннексии Крыма Россией. Однако большинство стран продолжали не выполнять достигнутых договоренностей по финансированию.

С 2014 по 2024 год лишь несколько стран смогли выполнить свои обязательства. Следует принять к сведению то, что за все годы существования военно-политического альянса показатели США всегда превышали 3%. В числе этих стран, превысивших 2-процентную отметку, оказались Великобритания, Греция, Литва, Латвия, Эстония и Польша. Следует также отметить Румынию и Францию, которые уверенно приближаются к поставленной цели, а также Хорватию и Словакию, которые за последние годы стали обеспечивать двухпроцентный целевой минимум.

Йенс Столтенберг 14 февраля 2024 года обнародовал последние данные о расходах НАТО на оборону. Генсек заявил, что европейские союзники и Канада увеличили расходы на оборону на 11 процентов. Такую динамику глава Североатлантического блока назвал «беспрецедентным ростом». Он добавил, что ожидает в 2024 году шестикратное увеличение оборонных расходов

Опубликованные на официальном сайте НАТО расходы на оборону с 2015 по 2022 годы дают основание полагать, что при финансировании бюджета НАТО страны делятся на три группы. Первая группа – это страны, достигшие, начиная с 2017-2018 годов, 2 процентной отметки и наращивающие свои военные расходы. В эту группу входят: Литва, Латвия, Эстония, Греция, Хорватия, Польша, Румыния, Словакия. Вторая группа – это в основном сильные экономики Европы, которые стараются близко держаться к поставленной отметке: Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Болгария, Норвегия и Турция. Но два последние государства за последний год ощутимо понизили свои затраты на оборону в финансировании НАТО.

В третью группу входят такие страны, как Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Венгрия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания, которые на протяжении 9 лет делали низкие взносы на коллективную безопасность организации. Отметим и то, что США и Великобритания традиционно выполняли целевой показатель. Следует также подчеркнуть то, что Германия только за последний год своего участия в этой организации достигла двухпроцентного целевого показателя.

Причин такого размежевания среди членов Альянса в военных затратах несколько. Одна из немаловажных причин заключается в том, что на данном отрезке времени страны, относящиеся к третьей группе, не видят каких-либо угроз со стороны РФ. Предполагаемый театр военных действий РФ и НАТО может развернуться в Восточной Европе. Такие страны, как Бельгия, Испания, Португалия, Дания и определенно Канада достаточно отдалены от этой географии.

Страны, подпадающие под вторую категорию, это страны с сильной экономикой. Вовлеченность таких стран, как Германия, Италия, Турция, Франция в международные процессы как политического, так и экономического характера чрезвычайно высока. Эти страны не ограничивают себя только участием в Североатлантическом альянсе. Германия – третья экономика мира. Нидерланды борются традиционно за право называться морской державой. Турция – одна из ключевых стран мировой политики. Италия активно представлена в Средиземноморье и во многих регионах Африки. Франция активно проталкивает свою неоколониальную повестку на территории бывших колоний и не только. Эти страны в рамках НАТО не могут удовлетворять весь спектр своих интересов, тогда как США и Великобритания имеют возможность задействовать эти рычаги. К тому же, все эти европейские государства в разной степени заинтересованы в построении европейской армии.

Наконец, страны третьей категории – это страны восточно-европейского региона. Страны, которые когда-то входили в орбиту влияния СССР, за исключением Греции и Хорватии. Они около 10 лет выполняют поставленную задачу – 2% от ВВП и не намеренны останавливаться на достигнутом. Страны третьей категории расценивают Россию как угрозу своему национальному суверенитету. Среди них следует подчеркнуть прибалтийские страны. Главы Литвы, Латвии и Эстонии неоднократно заявляли, что если Россию не остановить сегодня в Украине, то завтра она вторгнется в страны НАТО, давая ясно понять, что могут стать объектом нападения со стороны РФ. Большинство этих стран исключает метод политического разрешения конфликта с Россией и выступает за полную поддержку военной помощи Украине до победного конца.

Очевидно, что европейским странам – членам атлантического союза нужен консолидирующий фактор в лице государства, которое сможет ответить на современные геополитические вызовы. Сегодня Европа не может отказаться от такого серьезного фактора безопасности, как НАТО. Нельзя забывать и то, что ЕС не построил единую европейскую армию, что делает его достаточно уязвимым в рамках сложившейся мировой ситуации.

Франция сегодня не может отвечать на современные вызовы в сфере безопасности континента. Правительство этой страны ведет весьма неадекватную политику, как в рамках ЕС, так и за его пределами.

Несомненно, чтобы выработать единую европейскую платформу безопасности, нужны средства и ресурсы. Для этих целей просто необходима суперэкономика. Не каждой стране под силу выступать в роли локомотива целого континента. Ввиду этого Германия стала объектом пристального внимания на Мюнхенской конференции.

Олаф Шольц, выступая перед аудиторией на 60-й юбилейной конференции, заявил: «Мы европейцы должны больше беспокоиться о своей безопасности сейчас и в будущем». Несомненно, Германия занимает исключительное положение в европейской архитектуре безопасности. Ни для кого не секрет, что Германия является одной из суперэкономик не только европейского континента, но и мира. Отвечая на вопросы известной американской журналистки Хедли Гамбл, канцлер Германии сделал акцент на экономическую составляющую своей страны.

Шольц отметил, что экономика Германия является экспортной и многое зависит от прямых инвестиций в страну. Он упомянул о прямых инвестициях компании Майкрософт в размере 3 млрд. Основной посыл Шольца заключался в том, что, чем больше будет инвестиций в страну, тем больше можно будет выделять средств на расходы в сфере обороны и прямой помощи Украине.

Пример с компанией Майкрософт был неслучаен, так как США являются неоспоримым лидером в инвестировании в немецкую экономику. Сегодня большинство стран-партнеров США европейского континента все чаще упоминает негативные последствия, в случае если США станут придерживаться политики изоляции. Европейские лидеры не раз за время проведения Мюнхенской конференции призывали американских гостей отказаться от данной риторики.

Естественно, последние неудачи в театре военных действий заставляют европейских политиков активизировать США как основное государство, которое в принципе может сдержать Россию. Европейские страны, входящие в НАТО, понимают, что США больше не собираются единолично выступать в роли самого главного в Европе. Страной, которая может выступить в роли сдерживающего фактора на континенте, может стать Германия.

Канцлер Германии на Мюнхенской конференции отчетливо заявил, что страна целиком и полностью может выступить в роли экономического локомотива для сдерживания России и Китая. Германия удвоила помощь Украине, подняла показатель военных расходов до соответствующего минимума, к тому же, справилась с этим без особых усилий. Все больше выступает в роли медиатора в урегулировании неразрешенных вопросов и конфликтов в Европе. Это единственная страна, от которой до сих пор экономически зависит Россия. Вместе с тем военный бюджет Германии достигает рекордных отметок. За исключением определенных стран таких, как Турция, Великобритания, которые выступают в качестве самостоятельных геополитических полюсов, и Канады, которая согласовывает свою политику с США, Германия способна потянуть все страны военного блока в независимости от их финансовой политики в альянсе. Определенно, Германия прощается со своим демилитаризованным прошлым. Геополитическая обстановка в Европе создает нужные условия этой стране, чтобы конвертировать свою экономическую мощь в политическую.

Зия Рагимов, политолог