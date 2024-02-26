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Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский

Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский

Ситуация в Украине, как в вопросе экономики, так и на фронте, является сложной, но контролируемой.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

По словам президента, о том, что происходит в Украине и кто и как из партнеров поддерживает страну можно говорить долго. Зеленский заявил, что одним словом трудно описать те процессы, которые происходят как на фронте, так и на границе или соседних странах.

«Одним словом описать сложно. Используя язык наших военных, когда я спрашиваю: «Что там у нас сегодня на поле боя?», используя их слова отвечу на ваш вопрос: ситуация сложная, но полностью контролируемая», – сказал он.

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