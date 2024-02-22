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В ближайшее время российские пограничники покинут ереванский аэропорт

В ближайшее время российские пограничники покинут ереванский аэропорт

Российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта «Звартноц». Об этом сообщает «Factor.am» со ссылкой на высокопоставленного источника.

По его словам, этот процесс произойдет в ближайшее время. Чиновник не уточняет, чем вызвано такое решение, однако уверяет, что есть политическое решение.

Примечательно, что размещение российских пограничников в аэропорту «Звартноц» межправительственным соглашением не регламентировано.

Российские пограничники несут службу в аэропорту согласно документу, подписанному между командующими пограничными войсками СНБ РА и ФСБ России.

Следует отметить, что в 1992 году Армения и Россия подписали соглашение, которое регулирует статус и деятельность российских пограничных войск на территории Армении. Однако в этом договоре нет пункта, касающегося осуществления службы в аэропорту.

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