В ближайшее время российские пограничники покинут ереванский аэропорт

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Российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта «Звартноц». Об этом сообщает «Factor.am» со ссылкой на высокопоставленного источника.

По его словам, этот процесс произойдет в ближайшее время. Чиновник не уточняет, чем вызвано такое решение, однако уверяет, что есть политическое решение.

Примечательно, что размещение российских пограничников в аэропорту «Звартноц» межправительственным соглашением не регламентировано.

Российские пограничники несут службу в аэропорту согласно документу, подписанному между командующими пограничными войсками СНБ РА и ФСБ России.

Следует отметить, что в 1992 году Армения и Россия подписали соглашение, которое регулирует статус и деятельность российских пограничных войск на территории Армении. Однако в этом договоре нет пункта, касающегося осуществления службы в аэропорту.