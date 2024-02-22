Запад избавится от Пашиняна в «свое время»

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За «правильную» вербальщину в отношении России и Азербайджана, закрепленную на Мюнхенской конференции по безопасности, Брюссель поощрил Армению «амбициозной программой» партнерства с Евросоюзом. Однако столь «сенсационное» событие не разрядило напряженную обстановку в РА: одни митингуют и требуют отставки Пашиняна за «сдачу Арцаха» и «любовь» к Турции, а другие чешут макушку в раздумье – не слишком ли далеко зашел Ереван в своей страсти служения Западу и оплевывания Москвы с Баку, и чем это может закончиться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хорошо подготовился к поездке в Мюнхен на конференцию по безопасности – обстрелом территории Азербайджана и выступлениями, в самый канун форума, с антиазербайджанскими и антироссийскими заявлениями. И это облегчило ему, с точки зрения риторики, в которой, скажем прямо, Никол Воваевич не силен, разглагольствовать в том же духе в баварской столице и общаться, на полях конференции, с чиновниками ЕС, главой британской разведки MI6, экс-генсеком НАТО Расмуссеном, другими лоббистами и «подлобистами» Армении на Западе.

Так что вел он себя в Мюнхене довольно уверенно, поскольку задание Запада выполнил – оплевал и Россию (среди прочего дал понять, что членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС – это всего лишь формальность, и она уже не союзник России), и Азербайджан – как «агрессора». И за вбивание клиньев между своей страной и Азербайджаном, а также Россией, Армению поощрили уже в Брюсселе – Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил об «амбициозной» программе партнерства «европейской семьи» с Арменией, включающей, помимо сотрудничества в области безопасности, либерализацию визового режима для граждан РА.

На пресс-конференции с главой армянского МИД Араратом Мирзояном Боррель сообщил, что «Это решение дает сигнал о нашей взаимной заинтересованности в новом стратегическом этапе наших отношений, и оно обеспечит четкую дорожную карту и видение дальнейшего пути». Еще бы – ведь нынешние отношения ЕС-Армения «крепче, чем когда-либо». Так что ЕС признает возможности для раскрытия всего потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), вступившего в силу в марте 2021 года.

То есть имеются все основания, заявил Боррель, и для усилий ЕС в укреплении инфраструктуры, энергетики, связи, авиационной безопасности Армении. И даже пообещал, что ЕС поможет вывести из эксплуатации Мецаморскую атомную электростанцию, «одновременно повышая ядерную безопасность». Ну и для «беженцев» из Карабахского региона Европейская комиссия выделит дополнительно 5,5 млн евро.

Мирзоян, понятно, выразил полную готовность Армении к углублению связей с ЕС для «наших граждан и для более процветающего Южного Кавказа (!)». А вот это уже интереснее, поскольку Боррель сделал «легкий» акцент на безопасности и обороне в контексте приверженности Евросоюза к ее укреплению для Армении. Причем, «… выстраивание нашего диалога по внешней политике и политике безопасности начнется в ближайшие месяцы».

Тут стоит заметить, что «диалог» этот уже начался, если иметь в виду, что ЕС даже не пришлось сильно потеть, чтобы «отбить» у России соответствующую сферу и предоставить, для начала, оборонные связи Европы с Арменией своему члену – Франции. Она же активничает в «гражданской мониторинговой миссии» на границе Армении с Азербайджаном – «корпус» состоит сейчас, по официальной информации, из 209 наблюдателей с биноклями и прочей «бытовой» оптикой. Это, однако, не помешало, – если не помогло – открытию Арменией 13 февраля, в аккурат к Мюнхенской конференции по безопасности, огня по азербайджанской территории. Правда, Ереван в обстреле армянами территории АР обвинил Россию — дескать, «не удержала от».

Естественно, Баку не спустил инцидент на тормозах и ответил огнем. Но это очень не понравилось Боррелю, заявившему, что ранение азербайджанского солдата «прискорбно», но реакция Азербайджана – «не пропорциональна», и он игнорировал заявление министра обороны Армении, в соответствии с которым «инцидент будет полностью расследован». О-бал-деть!

Словом, эскалацию напряженности Арменией не осуждают, а ответные действия Азербайджана – критикуют с удовольствием. Строго говоря, это уже не новость, но и Ереван, и Брюссель заигрались. Причем, первый – по недомыслию, поскольку им руководит марионеточная фигура, ставшая уже совершенно подневольной, а второй – с целью разжечь подтлевший конфликт на Южном Кавказе, от «урегулирования» которого Баку вроде как отодвинул ЕС.

Между тем в адекватных кругах Армении есть понимание того, что сколько бы ни беседовал Пашинян с главой MI6 и прочими «нужными» людьми, ему и его народу, несмотря на бумажки, подписанные с Великобританией, Германией и Францией, никто, включая ЕС и НАТО, не поможет, если бой снова грянет. Собственно, поэтому Армения не выходит из оплеванной ею ОДКБ, которая тоже не станет ввязываться в армяно-азербайджанский конфликт.

Может, это, наконец, вынудит Армению пойти на прямые переговоры с Азербайджаном без соглядатаев. Однако Ереван так плотно увяз в своем подобострастии к Западу и испорченных отношениях с «союзнической» Россией, что сделать столь «отважный» шаг с удовлетворением требований Баку ему вряд ли дадут. И не только собственно «товарищи», дирижирующие из Брюсселя, но и работающие в Армении на западные деньги разные фонды и «гражданский сектор», провоцирующие антироссийские, антиазербайджанские, антитурецкие и вообще воинственные (реваншистские) настроения.

То есть в Армении весьма вольготно чувствует себя «пятая колонна», которая и устраивает, в качестве так называемой критической массы, «цветные» перевороты. Именно такой привел к власти Пашиняна, и ровно такой же низложит его тогда, когда он перестанет устраивать Запад. Собственно, это уже хорошо апробированный и хорошо накатанный метод смены власти на постсоветском пространстве, да и на любом другом, правители которого не удовлетворяют стандартам, предъявленным им коллективным Западом вообще, а США – в частности и в особенности.

Sputnik (Армения) цитирует эксперта по вопросам безопасности Айка Наапетяна, подчеркнувшего, что «Улица – последний этап борьбы. Сначала западные спецслужбы создают «5-ю и 6-ю колонны», без этого революция невозможна». Но было время, когда их планы в Армении проваливались. Однако «К сожалению, к 2018 году в Армении «5-я и 6-я колонны» окрепли и количественно, и идеологически».

Первое, чего добиваются «западные кураторы» – это ухудшения демографической ситуации, полагает эксперт: «Население должно массово покидать страну». Это касается и Армении. Если до 2018 году население республики превышало 3 миллиона, то сегодня, по официальным данным, которые, на взгляд эксперта, завышены, лишь 2,8 млн. Второй фактор – коллапс экономики, о чем свидетельствует такой маркер, как рост госдолга.

А председатель партии «Конституционное право» Айк Бабуханян добавил, что в мире нет ни одного позитивного примера, когда «цветная» революция приводила к процветанию той или иной страны. «США проявляют колониальный подход, выжимая все из подконтрольных территорий. Они приносят в жертву местное население, чтобы получить рычаги управления. Так произошло в Армении и Грузии. Получается, что американцы делают революции для себя», – сказал он. И добавил: «цветные» перевороты, как правило, организуют спецслужбы США; для них это – инвестиция. И эти инвестиции делаются вовсе не для того, чтобы страна, где произошла революция, развивалась. Потому как «чем развитее страна, чем образованнее население, и чем выше уровень общественного согласия, тем труднее манипулировать таким государством».

А накануне в центре Еревана возобновился митинг с требованием отставки Пашиняна – акцию протеста организовало так называемое «проарцахское» движение «Вместе». Заказное или не заказное – не беремся судить, но Пашиняна обвинили в сдаче Карабаха и обслуживании интересов Турции и Азербайджана.

«Мы не позволим азербайджано-турецкому режиму разрушить нашу государственность. Движение … подготовило 100 … обоснований для смещения Пашиняна с должности. Список неполный, его можно дополнять. Одного из этих фактов достаточно, чтобы отстранить Пашиняна от власти», — заявил один из организаторов митинга Эдгар Казарян. А бывший премьер Армении Грант Багратян обвинил власти в попытке отказа от международного признания геноцида армян в Османской империи и, естественно, от Карабаха, назвав эти уступки Анкаре и Баку опасными. «Мы должны добиться ухода Пашиняна» – постановили участники акции.

Заметим, что время проведения митинга «совпало» с визитом президента Ильхама Алиева в Турцию. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завил, что «После завершения оккупации Карабаха открылось окно исторической возможности для долгосрочного мира в нашем регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не закрылось. Уверен, что Армения должна оценить этот процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы. Мы призываем третьи стороны вложить в процесс конструктивный вклад, а не отравлять его».

Но дело как раз-таки в том, что «открытое окно» для долгосрочного мира в регионе не входит в планы Запада, что приводит к конфликту его интересов и с Турцией тоже. И углублению этих противоречий сильно способствует иррациональная политика Пашиняна, доказывающего Западу – практически любой ценой, вплоть до существования – не существования Армении, – что он для Запада свой, нужный, незаменимый. Но это автоматически означает, что для армян он, по сути, чужой: их истинные интересы – суверенитет, безопасность, мир – революционный премьер не обслуживает. И что фактически он оставил Армению без союзников и права на самостоятельное развитие.

Резюме: Запад ошибся, Пашинян – не ценный кадр, и всенародного «одобрямся» его политики в Армении и на внешнем треке в целом не добился. В итоге Брюссель и Вашингтон избавятся и от Пашиняна. «Просто» это дело времени.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az