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Ряд крупнейших китайских банков перестал принимать платежи из России

Ряд крупнейших китайских банков перестал принимать платежи из России

Три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина.

В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти организации занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский рассказал изданию, что с января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников отметил, что ведущие банки даже из «дружественных стран» воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи.

Эксперты предполагают, что этот шаг был вызван тем, что китайские и ближневосточные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций США из-за взаимодействия с подсанкционными компаниями из России. При этом в РФ остается множество финансовых организаций, которые не попали под санкции. Платежные операции между ними и Китаем продолжают вестись в прежних объемах.

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