Боррель – Юлии Навальной: Путин ответит за смерть Алексея (видео)

Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Видео, снятое в начале встречи, опубликовал телеканал Sky News. Судя по этим кадрам, во встрече также участвовали соратники Навального Мария Певчих и Леонид Волков.

BREAKING: New pictures show Alexei Navalny’s wife Yulia Navalnaya meeting Charles Michel, President of the European Council, in Brussels

Кроме того, Юлия Навальная выступила на заседании совета ЕС по международным делам, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. После встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выразил глубочайшие соболезнования Юлии Навальной.

«Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Начального. Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ», — заявил Боррель.

We expressed the EU’s deepest condolences to Yulia Navalnaya

Vladimir Putin & his regime will be held accountable for the death of Alexei @navalny

As Yulia said, Putin is not Russia. Russia is not Putin

We will continue our support to Russia’s civil society & independent media pic.twitter.com/LbXNerR9nI

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 19, 2024