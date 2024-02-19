Часики тикают все быстрее: мошенничество Пашиняна будет ему стоить очень дорого

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Для армянских госчиновников встретиться в ходе зарубежные поездки с представителями местной армянской диаспоры – обязательный пункт программы. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхен исключением не стал.

И вот то ли Никола Воваевича тоже подвела уверенность, что «здесь все свои», то ли еще по какой причине, но «шашлычный премьер» объявил: «Что касается разговоров о том, что Россия должна что-то контролировать на нашей территории, то в пункте 9 трехстороннего заявления такого нет». После чего принялся обвинять всех и вся: дескать, «другие пункты, по сути, Азербайджан и Россия разорвали в клочья и выкинули в сторону».

МИД Азербайджана, строго говоря, Николу Пашиняну уже ответил. Но тем не менее добавим от себя. В нарушение пункта 4 Трехстороннего заявления: «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил» — в Карабахе до сентября 2023 года оставалось вооруженная группировка в 10-15 тысяч личного состава, с сотнями единиц танков и другой бронетехники, ствольной артиллерии, РСЗО, средствами РЭБ, при помощи которых ставили помехи азербайджанским и иностранным гражданским самолетам…Выполнение этого пункта сорвал уж точно не Азербайджан. Наша страна его как раз выполнила в ходе антитеррористических рейдов 19-20 сентября. Более того, в пункте 9 того же документа указывается: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России (выделено нами — Minval)». Мы знаем, что подписать это заявление в прямом эфире Пашинян струсил, но неужели он за три с половиной года не нашел времени его прочитать? Или полагает, что его не читали все остальные?

Так или иначе, отказываясь выполнить подписанные обязательства по открытию Зангезурского коридора, Никол Пашинян вновь подтверждает, что его страна по-прежнему придерживается старой мошеннической схемы: сначала подписать, а затем делать невинные глаза и отказываться выполнить подписанные обязательства.

И, наконец, апофеоз. На той же встрече Пашинян сделал показательное признание: «Мы пошли и заявили международному сообществу, что Карабах должен быть независимым с нашим правом на самоопределение. Они нам сказали, что право на самоопределение создали мы. Нам казалось, что мы ведем конфликт против Азербайджана, но мы вели этот конфликт против всего международного сообщества, что неразумно». Хорошо, конечно, что в Армении начинают осознавать: никаких законных правовых оснований для отторжения Карабаха от Азербайджана не было и нет. Но вот насчет «конфликта против всего международного сообщества» Никол Воваевич слегка погорячился.

Мировое сообщество хоть и приняло четыре резолюции СБ ООН, но никаких реальных действий по их выполнению не предпринимало. Против Армении так и не были введены санкции. Более того, она получала в подарок оружие на миллиардные суммы. Эти резолюции СБ ООН Азербайджан выполнил своими силами в ходе 44-дневной войны. Другой вопрос, что Николу Воваевичу и его команде очень не хочется признавать, что проиграла Армения именно Азербайджану. Не «мировому сообществу» и даже не «сирийским наемникам и турецким «бозгурдам»», а Азербайджану и азербайджанским воинам. Тем самым «туркам, которые воевать не умеют», которых «в первую войну научили бегать», а во вторую обещали «научить плавать». А в результате «рекорды по бегу» пришлось ставить армянским «львам со стальными сердцами» в агитационных штампах и сверкающими пятками в реальности.

А значит, Николу Воваевичу надо бы повнимательнее прослушать и прочитать инаугурационную речь президента Алиева. Особенно вот этот ее отрывок: «Сколько бы покровителей ни было у Армении, никто не может нас остановить. Наша политика основана на международном праве. У нас нет притязаний на территорию Армению, но и они должны отказаться от своих притязаний. Говорить с нами языком необоснованных претензий и шантажа будет им дорого стоить и, это, наверное, видят все».

Нурани, обозреватель