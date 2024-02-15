Эпоха мира откладывается

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В Азербайджане начинается отсчёт новой политической эры. Накануне конституционный суд Азербайджана утвердил результаты президентских выборов 7 февраля. А на следующий день, 14 февраля, Ильхам Алиев, переизбранный на пост президента Азербайджана с 92,12% голосов, на торжественной церемонии в парламенте страны принес присягу: «Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!».

О восстановлении территориальной целостности речь уже не идёт. Азербайджан одержал полную и безоговорочную победу в Карабахе, очистив свои земли от армянских оккупантов. Азербайджан под руководством своего президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева решил главную общенациональное задачу последних трёх десятков лет – освобождение захваченных территорий. Выборы 7 февраля в первые охватили всю международно признанную территорию страны. Президент Ильхам Алиев и члены его семьи голосовали в освобожденном от армянской оккупации Ханкенди.

И, наверное, теперь, согласно «классике жанра», речь должна была бы идти о том, что пора уже выходить из «военного измерения». Что перед Азербайджаном теперь стоят уже другие, новые задачи. Но… Мы искренне надеялись, что новая политическая эпоха станет для всего региона эпохой мира.

Победа Азербайджана в Карабахе, решение самого застарелого на пространстве бывшего СССР территориального конфликта военным путём означало не только освобождение территорий и возвращение беженцев. Установление контроля Азербайджана над всей международно признанной территорией и ликвидация незаконной хунты в Ханкенди убирали самые серьезные препятствия для заключения мира между Азербайджаном и Арменией.

Но, пока эксперты рисовали будущее региона без войн и закрытых дорог, рассуждали, куда могут быть перенаправлены те средства, которые раньше шли на армию, и гадали, как армяне станут приезжать в Баку, а азербайджанцы – в Ереван в качестве туристов, Армения сталкивает регион к новой эскалации.

Перспектива подписания мирного договора вновь отодвигается во все более неопределённое будущее. И самое главное, нет уверенности, что Азербайджан в ближайшее время действительно сможет позволить себе выйти из «военного измерения». К сожалению, позволить нашей стране жить в мире готовы не все. Как раз накануне инаугурации Алиева, переизбранного на новый срок, с условной границы Азербайджана и Армении вновь приходят драматичные новости: снайперским выстрелом ранен наш пограничник. Азербайджан нанёс ответный удар, уничтожив армянский пост. Эффект от ответной операции оказался таким, что Никол Пашинян дал команду своим неоднократно битым вооруженным силам «не провоцировать и избегать эскалации». Словом, еще одно «тактическое отступление» — если кому-то режут слух определения типа «получил по морде и уполз в кусты».

Но в последний ли раз Армении проверяла на прочность передний край азербайджанской обороны? За время, прошедшее после окончания 44-дневной войны, Ереван неоднократно устраивал вооруженные провокации — и на условной границе, и в Карабахе, пока еще там продолжала трепыхаться хунта. И тишину на границе, которая держалась последние несколько месяцев, тоже разорвала Армения.

А вот тут есть тонкости. Можно выстроить множество версий, кому из новых и старых покровителей Еревана не нравилась стабилизация ситуации на границе и кто хотел сохранить за собой возможность конфликтного манипулирования. Но все эти игры не могли проходить без ведома и без согласия Еревана. Никто не снимал и не снимает ответственности с разного рода внешних игроков, готовых использовать агрессивность армянской верхушки в своих целях. Но окончательное решение принимают все же в столице Армении. Где могут по крайней мере не участвовать в такого рода играх. Не размещать на границе террористов из «Еркрапа». Не размещать снайперов. Воздерживаться от визга насчет «этнических чисток».

Наконец, не срывать реальных, работающих дипломатических инициатив по достижению мира и не пытаться заменить полноценный мирный договор невразумительными идеями типа « зеркального отвода войск» от ещё не согласованной границы или подписания соглашения о ненападении без чёткого отказа от претензий на территории Азербайджана.

Так уж совпало: за несколько дней до инаугурации Алиев посетил военные объекты ВВС Азербайджана и наблюдал за полётами принятых недавно на вооружение БПЛА «Акынджы». И это не единственная грозная «новинка» в азербайджанских арсеналах. Война в Карабахе вовсе не истощила ресурсы и не подорвала силы Азербайджана. После победы наша страна не впала в расслабленную эйфорию. И во главе Азербайджана по-прежнему стоит победоносный верховный главнокомандующий. А это значит, что нас весьма опрометчиво считать мягкой мишенью.

Нурани, обозреватель