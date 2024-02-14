Пора скорректировать политику в отношении Армении

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В армянских СМИ и социальных сетях продолжают «всплывать» небезынтересные подробности драматических событий на участке Гафан — Зангилан условной границы Азербайджана и Армении. Как выясняется, армянские военнослужащие, уничтоженные в результате азербайджанской операции «Возмездие» в ответ на обстреливали поста ГПС Азербайджана, оказались не просто солдатами, а членами «союза добровольцев «Еркрапа». То есть террористической группировки. Что уже дает Азербайджану повод расширить спектр ответных мер.

Более того, появление на границе «Еркрапа» — это еще и важный и очень информативный индикатор о реальных планах Армении.

Об этом не очень любят говорить вслух, но Армения жила и продолжает жить под гипнозом боевых действий начала девяностых, когда ей удалось оккупировать 20% территории Азербайджана. О том, что армянские ВС демонстрировали «успехи», когда с азербайджанской стороны фронт держала самооборона, а на стороне Армении воевали, как признавали Леонтьев, Невзоров и многие другие, российские регулярные части со штатным вооружением, так что армянским «добровольцам» оставалось только доблестно «воевать» с мирным населением, разумеется, в Ереване предпочитают помалкивать.

В результате участники первой войны — и соучастники совершенных в ее ходе военных преступлений — считаются там едва ли не «военной элитой» и едва ли не самым боеспособным контингентом. Даже сегодня армянские паблики пытаются «разгонять версию» в стиле «если там были «Еркрапа», то они азерам показали». Что именно «показали», особенно после удара возмездия, уточнять не будем.

Отметим другое: разного рода VOMA, «Еркрапа» и прочие армянские наследники первой карабахской войны, а проще говоря, террористические группировки появляются вблизи линии фронта каждый раз, когда Армения планирует не просто провокации, а именно «новую войну за новые территории». Другой вопрос, что с того момента, как у Азербайджана появилась настоящая армия, навязать сценарий ранних девяностых уже не получается – вне зависимости от количества транспортных самолётов с оружием, иностранных «заступников», собственных «Еркрапа» и т.д. и т.п.

Во время апрельских боёв 2016 года из Гаракильсе, переименованного в Армении в «Сисиан», тоже ехали на фронт «добровольцы-еркрапа», но их автобус попал под удар БПЛА «Хароп». Война явно пошла не по сценарию. Точно так же «Еркрапа» пытались отправиться на фронт в начале 44-дневной войны, когда в армянских штабах тоже планировали выход к Куре и российской границе, оккупацию Гянджи, Барды, Тертера, Габалы. Но в результате Азербайджан освободил долину реки Араз и вышиб оккупантов из города Шуша. Затем разного рода соучастники первой волны агрессии против Азербайджана регулярно появлялись в Ханкенди. Результат – молниеносная операции по разгрому хунты 19-20 сентября.

И если сейчас «Еркрапа» подтянули к границе как раз перед тем, как устроили провокацию со снайперским обстрелом азербайджанского пограничного поста – это априори не может быть случайностью.

Прежде всего, очевидно, что провокация со снайперским обстрелом азербайджанских пограничников была этакой «разведкой боя», и готовилась Армения здесь к новым территориальным захватам по сценарию начала девяностых.

В Ереване полагают, что Азербайджан в освобождённых от армянской оккупации районах ещё недостаточно «укрепился», и разного рода «молниеносные атаки» могут иметь успех. На возрождение Зангилана, на новые дома и школы, на избирательные участки на освобождённых территориях Армения решила ответить повторением сценария Ходжалы. Где, разумеется, и рассчитывали использовать «опыт» тех самых «Еркрапа». Но не учли, что Азербайджан уже другой. И что сценарий ранних 90-х здесь не сработает вне зависимости от того, кого Армения определит на роль своего внешнего покровителя.

И точно так же очевидно другое. Увы, ни военный разгром осени 2020 года, ни антитеррористические рейды 19-20 сентября прошлого года не отрезвили в должной степени Ереван и не излечили обитателей дома 26 по улице Баграмяна от болезненных фантазий. К сожалению, армянская верхушка оказалась НЕОБУЧАЕМОЙ. И самое главное, Армения остается очагом напряженности и источником опасности для всего региона.

Азербайджан обеспечит безопасность своей территории и своих граждан – вне зависимости от того, на чье заступничество будет рассчитывать Ереван. Но сегодня агрессивность Армении становится проблемой для всего региона. Так что ответственным политикам давно настало время расставить акценты, провести «красные линии» и скорректировать свою политику в отношении Армении с учётом её безответственности и агрессивности.

Действия Еревана должны получить достойную оценку и достойный ответ не только от Азербайджана, но и от мирового сообщества. И уж точно не стоит связывать с Арменией своих региональных планов. Как показывают последние события, ставка на Армению заканчивается катастрофой и не только для Еревана, но и для его покровителей.

Нурани, обозреватель