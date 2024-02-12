Станет ли «полезный идиот Путина» жертвой «дождичка в четверг»?

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Известный американский журналист, посмевший взять интервью у Путина, стал, пожалуй, знаменитее и Байдена, и Трампа после визита в Кремль. Вопрос – почему он решился на столь «отчаянный» шаг, вызвавший беспрецедентную бурю и одобрения и возмущения едва ли не во всем мире. И чем ему грозит журналистская (или политическая?) отвага.

Итак, интервью Владимира Путина известному американскому журналисту, бывшей «звезде» Fox News и медиа-пространства США в целом – Такеру Карлсону, рубившему «правду-матку» многомиллионной не только американской, но и мировой аудитории, в первый же день выхода в свет набрало несколько десятков миллионов просмотров и «прослушек». Дальше подсчитывать уже просто не имело смысла – счет пошел на сотни миллионов. Ревнители свободы слова на Западе пережить этого, понятно, не смогли – особенно те, кому есть что скрывать, наврать или интерпретировать в свою пользу.

Помимо политиков и их прямых лоббистов, в обсасывании темы «Путин – Такер» приняли участие американские и иные СМИ, а также масса тех, кого принято считать «простыми людьми», то есть народом. Справедливости ради заметим, что значительная часть журналистской братии не увидела никакого криминала в том, что Карлсон взял интервью у «нерукопожатного» Путина, но иные просто извелись от зависти (ведь с начала украинской эпопеи президент РФ отказывал во встрече всем западным журналистам), что и определило их «подход к проблеме» и итог гадания на кофейной гуще относительно мотивов, по которым Карлсон взял интервью у «этого монстра» и какое наказание понесет он за это.

Но куда опаснее для Карлсона и «демократических ценностей» тот факт, что псевдоносители последних склоняются к запрету журналисту во въезде в США на том основании, что он является «агентом Кремля», «предателем», «путинской марионеткой» и т.д. А по выражению Хилари Клинтон – «полезным идиотом Путина».

И кому, полагаете вы, принадлежит инициатива не впускать Карлсона в США? Как оказалось, Биллу Кристолу – бывшему начальнику Такера, еще недавно расхваливавшему этого «обаятельного парня», которому «надо отдать должное», поскольку он «говорит как есть, без обиняков». А бывший член палаты представителей Адам Кинзингер, республиканец от штата Иллинойс написал в сети Х: «Он предатель».

Как оказалось, «без обиняков» не понравилось и Евросоюзу, что понятно, поскольку не понравилось американской верхушке – по данным Newsweek, интервью «может превратить консервативного журналиста в мишень для санкций ЕС», о чем сообщили действующие и бывшие члены Европейского парламента. В частности, экс-премьер Бельгии, а ныне – член Европарламента Ги Верхофстадт призвал Евросоюз рассмотреть вопрос введения в отношении Карлсона «запрета на въезд» под тем предлогом, что Карлсон является «глашатаем … Трампа и Путина («органичный» дуэт, не правда ли?), в то время как президент России – «военный преступник», и «ЕС вводит санкции против всех, кто ему помогает».

И хоть Карлсон пояснил, что дело не в «любви» к Путину, и он никого не призывает с ним соглашаться, а в том, что Путин в нем скажет; а также в том, что «большинство американцев не знает, почему Путин начал «спецоперацию» в Украине, какие у него цели. Они никогда не слышали его голоса. Это ошибка. Американцы имеют право знать все о конфликте», – политическая элита, в отличите от «простых людей», это мнение не разделяет.

Европейская служба внешних связей гнет свою линию: журналиста следует внести в санкционный список ЕС как «пропагандиста самого отвратительного режима, представляющего опасность для мира и разыскиваемого Международным уголовным судом по обвинению в геноциде и военных преступлениях».

Тут впору вспомнить, как США и Евросоюз бьют копытом, когда в «третьих» странах ограничивают «свободу слова» журналистам и принимают, на этот счет, всякие карающие резолюции, предупреждают и угрожают «автократиям», в общем, не чужды превращению мухи в слона, хотя случается, что журналистов действительно преследуют. Но и сами США преследовали Карлсона и не его одного – за журналистом была установлена слежка, органы «глубинного бурения» были в курсе всех его контактов, переписки и даже пытались ее выкрасть.

И тем же США и ЕС стоит напомнить, что, к примеру, CNN брал интервью у Усамы бен Ладена, телеканал CBS общался с Саддамом Хусейном (кстати, как выяснилось, «sorry, никакого биологического оружия в Ираке не обнаружено, мы ошиблись») и прочими, на которых охотились власти «свободного мира», не говоря уже о разных мафиози и коррупционерах в той же политике. И Земля, к счастью, не сорвалась со своей оси.

Накануне публикации интервью высокопоставленные лица США весьма наивно пошли на опережение: официальный представитель совета национальной безопасности Джон Кирби предупредил: «Помните, что вы слушаете Владимира Путина. Вы не должны принимать за чистую монету все, что он говорит». И это тем более подогрело интерес к интервью.

В этой связи любопытна реакция «простых людей» со всей этой возней вокруг Такера Карлсона. Приведем лишь ее малую часть со ссылкой на комментарии в Newsweek (перевод ИноСМИ): «Почему на Западе все так обеспокоены тем, что слова Путина могут быть услышаны, что его точка зрения может быть озвучена? Чего они боятся? Может быть, они нам лгали о России до такой степени, что боятся, как бы правда не вышла наружу и их удушающий контроль над пропагандой не пошатнулся?»; «Почему люди так боятся интервью? … Интересно узнать, какова его (Путина) версия событий»; «Я считаю, что взять интервью у Путина — отличная идея. Это не значит, что мы должны согласиться с ним, однако это позволит нам услышать его точку зрения»; «Разве это не работа журналиста — брать интервью и сообщать об этом остальному миру? Полагаю, в США это не принято. Там новостной темник спускается прямо из Белого дома, а они (журналисты) просто повторяют их, как кучка попугаев». Ну и т.д.

Словом, американские и иные СМИ практически по всему миру тиражируют интервью Путина Карлсону и комментируют его часто не в пользу политики властей США – особенно на российско-украинском треке, а также пытаются донести до аудитории свои соображения о мотивах Карлсона взять интервью у Путина и причинах, по которым президент России согласился «взорвать бомбу».

Собственно, причина, по которой Путин принял именно Такера — ясна: бывший ведущий Fox News с самого начала конфликта в Украине критиковал отправку американской помощи Киеву, и кому, как не ему дать первое интервью. И этот «прецедент» вызвал шок в США и ЕС – в нем узрели идеальное, для Москвы, средство пропаганды. Но ведь Запад, вроде, выступает за информационную открытость? Или это всего лишь «вроде» и выборочно? Как, например, «гласность» на излете СССР.

Польское издание Defence24 полагает, что интервью Карлсона с Путиным носит не только медийный характер в силу того, что журналист, как известно, близок к кандидату в президенты Дональду Трампу, и его «с определенного времени стали прочить в будущие вице-президенты Америки, если Трамп выиграет выборы». Так что не исключено, что именно Трамп «отправил Карлсона к Путину», а что тот согласился его принять – «не простая случайность».

От себя добавим: если эта версия правдоподобна, значит, существуют причины, по которым Трамп смог уломать Путина, который непременно бы проехался по политике США вообще, а Байдена – в частности, что может негативно повлиять на сильно линяющий рейтинг «Джо».

В свою очередь The American Conservative пишет, что США во главе с Байденом «страдают маккартистской патологией» – включая оголтелую русофобию, влияющую на уровень трезвости аналитических выкладок. С маккартизмом и связывает издание «синдром помешательства на Путине» и нападки на Карлсона – это вместо того, чтобы найти рациональное зерно в аргументах политиков, выступающих против спонсирования Вашингтоном «любых конфликтов».

Интересно, как, в итоге, обойдутся с Карлсоном «демократические власти» США и не менее «демократические» – Евросоюза. Известно, что способов заткнуть и прекратить любую деятельность любого человека – множество, и не только в «свободной Америке». Так что если Карлсон вдруг утонет «по пьяни» в луже, в этом не будет ничего удивительного, но также – вне всяких сомнений, – и грубого шитья по темному белыми нитками. А смех будет, если Карлсон попросит убежище в России еще до выборов – прецеденты подобного рода, связанные с публичными и резонансными фигурами на Западе, уже имелись: Москва приголубила.

Не будем гадать, станет ли Карлсон персоной нон-грата на Западе, сделает ли он с него ноги до того, как Трамп (или – если) станет президентом, либо в его «второе пришествие». Достаточно того, что призывы распять журналиста вышли не только за рамки разумного, но и приобрели характер откровенной и угрожающей «охоты на ведьм».

Перенесем внимание на другое. Интервью, данное Путиным Карлсону, войдет в историю, во-первых, потому, что этому поспособствовали сами американцы, подняв вокруг него невообразимый шум, хотя ничего сенсационного хозяин Кремля не сказал – по крайней мере, для внутренней аудитории, а также на экспорт для тех кругов, которые интересуются политикой на рутинном или профессиональном уровне. Но заранее поднятый скандал подхлестнул интерес к интервью в разы большей аудитории, поскольку его анонсировали с априори опровержением того, чего Путин еще не сказал, но сказал бы непременно. Вот что удается американцам – так это реклама! И она сработала на весь мир, чего, вероятно, и не смел ожидать Такер Карлсон.

В итоге мир (очень много комментариев и откликов на интервью, помимо США и Европы, в арабских странах), интересующийся преимущественно проблемами бытового выживания и «мыльными операми», открыл для себя новые пласты «холодной войны», лицемерия, двойных стандартов и банально задумался – кто прав, кто виноват, не особо вникая в исторические экскурсы и лингвистические тонкости перевода с русского «хрен его знает». Есть ли аналог этого выражения в их языке? Наверно, это что-то горькое.

И только не подавляющее большинство аудитории могло прийти к выводу, насколько ей, в «самой свободной стране», дозируют ложь и правду, и как можно манипулировать массовым сознанием при помощи и одной, и другой. К выводу, что в современном мире невозможна абсолютная изоляция того или иного государства, которое, по сути, не изолировано даже самими США в тех случаях, когда навязанная массам политика изоляции невыгодна для «государственных интересов Америки», равно как отказ от торговли с «изгоем» стратегически важными, для США, товарами и политическими «предметами».

И еще: не подавляющее большинство американцев, проанализировав вопросы Такера Путину, придет к мнению, что ответы на них интересуют кандидата в президенты Трампа, публично тестирующего российского президента – преимущественно по украинской проблематике, тянущей за собой целый шлейф вопросов, связанных с НАТО, международной безопасностью, российско-американскими отношениями, и т.д. В этом даже можно усмотреть подготовку Трампа к переговорному процессу с Путиным – пусть даже не засвеченному в информационном пространстве, но зато имея на руках устные обещания президента России.

А в целом же «средний американец» на основании интервью Путина в разгар предвыборной гонки узнал с первых рук о ситуации в отношениях России и США, их предыстории и глобальных намерениях России. И очки от этого будут множиться в политической копилке Трампа.

Чем не безукоризненная «спецоперация» главного американского республиканца, выполненная одним американским (всего лишь) журналистом – «полезным идиотом» Такером Карлсоном, который либо «плохо закончит», либо взлетит по карьерной лестнице и влиянию очень высоко: третьего не дано.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az