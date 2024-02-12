Неприкрытый цинизм Запада

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Кыргызские СМИ распространили информацию и аналитические заметки по поводу письма президента этой страны Садыра Жапарова госсекретарю США Энтони Блинкену. Собственно, письмо кыргызского президента, распространенное пресс-секретарем главы государства Аскатом Алагозовым, – это ответ на такое же обращение с американской стороны, и суть переписки сводится к законопроекту «об иностранных представителях». Энтони Блинкен считает, что если этот документ будет принят, то станет сильно попирать и ограничивать права СМИ в Кыргызстане, а Садыр Жапаров в ответ на это выразил недоумение и постарался в деликатной форме объяснить высокопоставленному американскому чиновнику, что в самих США действует аналогичный нормативный акт, известный как закон FARA, который был принят в 1938 году.

Знаете, что во всей этой истории важно и интересно? Двойные стандарты, применяемые странами Запада, к которым в данном случае следует отнести Европу и США, к странам развивающегося мира, а именно к бывшим постсоветским государствам. Вернее, дело даже не в самой двойственности стандартов, а в цинизме, с которым они преподносятся.

В очень деликатной форме об этом Блинкену напомнил сам президент Кыргызстана, сказав, что концепция законопроекта «об иностранных представителях» близка к концепции действующего закона о регистрации иностранных агентов в США, известного как закон FARA, который был принят в 1938 году.

«Как нам известно, в законе FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения – задержка регистрации или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием. В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?» – говорится в письме.

Хороший вопрос. Не правда ли? Так, почему же США и некоторым европейским странам можно принимать у себя аналогичные законы, а таким государствам, как Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Украине нельзя? Мы не зря привели именно этот список государств, поскольку, помимо Кыргызстана, все другие страны упоминались в отчете Amnesty International от 2019 года, в котором как раз красочно описывалось, как зажимаются права СМИ и представителей гражданского общества. Документ даже так и назван «Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества». Согласитесь, что само название уже кричит о том, что парламентарии перечисленных стран, представители исполнительной власти и вообще все, кто имел хоть какое-то маломальское отношение к принятию аналогичных законов или поправок к действующим законам, ничего не мыслят в таких инструментах общественной свободы, как «демократия» и «свобода слова», а эксперты Amnesty International в этом спецы. Не странно ли это?

Так, что же все-таки происходит? Почему Запад столь откровенно и некрасиво наезжает на сравнительно молодые суверенные страны, которые, как это сказано в письме президента Садыра Жапарова, хотят «защитить законные интересы государства и осуществить госконтроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием? Ответ очень простой: посредством СМИ и НПО очень легко вторгаться и управлять политическими процессами в этих странах. Где-то это проходит, а где-то нет. Все зависит от того, как стратегический курс развития принят в конкретной стране. К примеру, Грузия заявила, что собирается в Евросоюз и делает все от нее зависящее для того, чтобы быть принятой в эту структуру, даже несмотря на то, что в 2008 году Европа и пальцем не повела для того, чтобы защитить Грузию от российской агрессии и фактической оккупации Осетии и Абхазии. Смирившись с тем, что изменить ситуацию во всяком случае сегодня и в ближайшие годы она не сможет, Грузия хочет получить хоть какую-то реальную защиту у Запада, что объясняет, почему в прошлом году, когда в тамошнем парламенте стали обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», президент Саломе Зурабишвили заявила, что использует свое право и наложит вето на закон.

«Я категорически против принятия парламентом закона об иностранных агентах, обсуждение которого должно начаться в ближайшее время. В случае принятия этого закона я, используя свое право, наложу на него вето, так как принятие такого закона отделит Грузию от Европы», – сказала президент Грузии.

Однако не у всех государств постсоветского пространства аналогичная ситуация. В Азербайджане, к примеру, в начале декабря 2021-го на обсуждение парламента вынесли закон «О медиа», который 14 декабря был принят в первом чтении, а 28 декабря – во втором и, соответственно, 30 декабря в третьем чтении. В силу он вступил в начале 2022 года. Однако все то время, что закон обсуждался в парламенте, его активно критиковали различные якобы демократические структуры Европы. Например, та же Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Кстати, всякие докладчики и содокладчики этой структуры до сих пор поднимают данный вопрос в ПАСЕ, взять хотя бы посетивших в июне 2023 года Азербайджан Яна Лидделл-Грейнджера и Лиз Кристофферсен. И что? Совсем недавно ПАСЕ показало свое истинное лицо и продемонстрировало отношение к Азербайджану, отстранив на год азербайджанскую делегацию от участия в этой организации. И что теперь скажут рьяные поборники европейских ценностей?

Так интересы Азербайджана не защищают и любая сила, способная действительно это сделать – это государственные структуры самого Азербайджана, которые просто хотят знать, какие СМИ или НПО в стране действительно честно и добросовестно выполняет свои общественные обязанности, а какие выполняют заказы той же Европы или США.

И последнее… Сегодня четко видно, какие страны и силы в мире считают, что смогут продолжать политику вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а какие пытаются от них защититься. В случае с Кыргызстаном четко все видно. Например, когда обеспокоенность такого рода законами выражают всякие международные организации, в том числе ООН, Евросоюз и правозащитники Human Rights Watch, то ясно, что все они – лишь продолжатели той самой неоколониальной политики Запада, против которой сегодня и пытаются бороться молодые суверенные государства на постсоветском пространстве или почти все представители Глобального Юга.

Рауф Насиров