МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили

Министерство иностранных дел Азербайджана в соцсети Х выразило соболезнования в связи с лесными пожарами в Чили.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв лесных пожаров в Чили. Выражаем солидарность с чилийским народом и правительством, которые борются с этой крупномасштабной трагедией», – говорится в публикации ведомства.

We express heartfelt condolences to the families of the victims of devastating wildfires in #Chile, and stand in solidarity with the people and government of Chile as they battle this tragedy of a great scale. @ChileMFA

