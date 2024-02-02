Ультиматум Алиева

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Права азербайджанской делегации в ПАСЕ должны быть восстановлены. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. Затем глава государства озвучил по сути ультиматум: если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека. Конкретные сроки по крайней мере пока не озвучены, но нет сомнений, что вечно ждать в Баку не станут.

Понятно, что разговора в столь жестком тоне верхушка ПАСЕ не ожидала. Но в Азербайджане не стали терпеть пренебрежительного к себе отношения. И, наконец, после озвученного президентом ультиматума, надо бы задуматься: а зачем вообще нужна такая организация, как Совет Европы? Нет, не только и не столько Азербайджану — вообще?

Разберем по пунктам.

Совет Европы был создан в 1949 году, уже в условиях начавшейся «холодной войны», синхронно с НАТО. Но если НАТО представляло собой военно-политический блок, то Совет Европы задумывался как «клуб демократических стран» — в противовес тоталитарным режимам в СССР и Восточной Европе. Конечно, в уставных и программных документах СЕ много говорилось о решении всех конфликтов исключительно мирным путем, уважении международного права и т.д. Но на практике Совету Европы заниматься реальным разбором вооруженных конфликтов не приходилось по крайней мере до падения Берлинской стены.

Однако в девяностые, после распада СССР, в Совет Европы, этакое воплощение «большой европейской семьи», вступают новые независимые государства — Молдова (1995), Грузия (1999), Азербайджан и Армения (2001)… Со своими «локальными конфликтами», а проще, последствиями внешней агрессии и оккупацией территорий в начале девяностых. И с надеждами, что Совет Европы, который тогда считали влиятельной и авторитетной организацией, поможет восстановить территориальную целостность без войны и нового кровопролития. Но…

Азербайджан за почти что четверть века членства в этой НЕуважаемой организации так и не увидел хоть чего-то, похожего на реакцию на армянскую агрессию, оккупацию азербайджанских территорий и этнические чистки. Против Армении санкции так и не были применены — несмотря на очевидный факт. В Страсбурге отмахивались: мол, мы территориальными вопросами не занимаемся. Не пожелал Совет Европы реагировать и на намеренные ракетные удары Армении по жилым кварталам азербайджанских городов, попытки сбивать гражданские самолеты и разрушить плотину Мингячевирской ГЭС во время Отечественной 44-дневной войны. «Не заметили» культа террора. Список можно продолжать. Более того, «не замечать» откровенных актов агрессии Совет Европы умудряется не только в отношении Азербайджана. В 2008 году Совет Европы точно так же «не счел необходимым» реагировать на пятидневную агрессию России против Грузии — Москву не решились погладить против шерстки. Да и реакцию на аннексию Крыма и войну на Донбассе в 2014 году тоже трудно назвать адекватной.

Пожалуй, всего этого уже достаточно для невеселого вывода: широко разрекламированный Совет Европы оказался очередной никчемной и «беззубой» организацией, у которой не нашлось ни инструментов, ни политической воли для противостояния внешней агрессии. Особенно если эту агрессию маскировали под сепаратизм.

Быть может, СЕ и его подразделение в виде ПАСЕ оказались действенным инструментов в продвижении демократии? Увы и ах. Разговоры о демократии и правах человека с удовольствием использовались как инструмент наказания одних стран по заказу других. Особенно активно этим занимались прикупленные «Газпромом» немецкие левые, которые по заказу Москвы усиленно вбивали клин между Азербайджаном и странами Запада. Но на реальное реагирование на нарушения прав человека СЕ уже не хватило. В том же 2008 году СЕ умудрился «не заметить» не только агрессии России против Грузии, но и «художеств» на президентских выборах в Армении. Тех самых, где женщин — наблюдателей от местных политических партий — в прямом смысле слова били и таскали за волосы прямо на участках, а «евронаблюдателям» предлагали что угодно, от коньяка до «девочек», чтобы они смотрели в другую сторону. Затем появился вполне благожелательный предварительный отчет — а 1 марта того же года в Ереване на улицах расстреливали участников митинга протеста против фальсификации президентских выборов.

Нет, Совет Европы вроде бы выдавил из себя пару бумажек со списком шагов, которых ожидали от Армении. Назвать это требованиями никак не получится. Требования предполагают жесткий тон и санкции за невыполнение. А тут… в 2011 году Баку и Ереван посещает комиссар СЕ по правам человека Томас Хаммерберг. И по итогам его визита на одном из правительственных заседаний в Ереване прямо заявляют: если мы не выполним требований СЕ, потопа не будет. Совет Европы коллективно «утерся».

Тот же Томас Хаммерберг в Баку с пеной у рта требовал освободить «политзаключенных», притом что интересующие его персоны сидели за конкретную уголовщину, включая террор. Затем приехал в Ереван. И в ответ на вопрос, будет ли он требовать освобождения политзаключенных в Армении, ударился в рассуждения, что, дескать, нет четких юридических критериев, кого надлежит считать политзаключенным, а кого — нет. Двойные стандарты во всей «красе».

Уже потом, после «шашлычной революции» в Армении. Совет Европы умудрился не заметить смерти в тюрьме после 44 дней голодовки Мгера Егиазаряна — редактора сайта hayinfo и лидера партии «Армянские орлы». Не видели в упор развернутых в Армении репрессий против журналистов и блогеров и даже попыток Пашиняна подчинить себе Конституционный суд. Нет, Венецианская комиссия по этому поводу что-то пискнула. Но назначить докладчика, а тем более ввести санкции — на это уже у Совета Европы не хватило то ли политической воли, то ли решимости, то ли чего-то еще.

И уж тем более Совет Европы не пытался расследовать связи немецкой полиции с ультраправыми террористическими группировками, случаи полицейского произвола во Франции, политическую коррупцию в Европарламенте, где на взятке поймалась мадам вице-спикер, а ее отец во время полицейского обыска пытался удрать от стражей порядка с целой сумкой наличных.

Итак, повторяем вопрос: кому и зачем нужен Совет Европы? Ну, за вычетом его собственного руководства, которое неплохо зарабатывает себе официальные зарплаты и неофициальную прибавку за выполнение политических заказов? Ответа на него, кстати говоря, ждут не только в Азербайджане.

Нурани, обозреватель