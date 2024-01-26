«Брексит» в переводе на азербайджанский

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Азербайджанский демарш в Парламентской Ассамблее, без сомнения, ещё долго будет оставаться темой горячих дискуссий в экспертном сообществе. Вряд ли это для кого-то новость или сенсация: у Азербайджана были серьезные основания приостановить свое участие в деятельности ПАСЕ. За все 23 года членства Азербайджана в Совете Европы эта организация не нашла в себе мужества сказать хоть что-то, похожее на критику, в адрес Армении. Зато придирки к Азербайджану сыпались как из рога изобилия. Более того, исламофобия в СЕ доходила до того, что в книжном киоске во Дворце Европы в Страсбурге продавалась книга Хантингтона о «войне цивилизаций». В «лучших домах Европы», конечно, свобода слова, но такой подбор литературы в небольшой книжной лавочке свидетельствует о многом.

В Азербайджане с самого начала представляли себе, какие настроения царят в европейских коридорах и кабинетах. И не строили иллюзий. Но рассчитывали выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Демократия, независимость, открытость для сотрудничества — это исторический выбор народа Азербайджана, где еще более ста лет назад была провозглашена первая на Востоке светская демократическая республика. Но вот взаимоотношения с конкретными странами, организациями и институтами — это уже другой вопрос. Здесь любое сотрудничество — улица с двусторонним движением.

Однако теперь убедились: сотрудничать евробюрократия не умеет в принципе. В Баку еще могли стерпеть нападки по поводу «прав человека» или еще чего-нибудь. Но Карабах, государственный суверенитет и территориальная целостность — это «красная линия». И если в ПАСЕ ее пересекли — ответ последовал без промедления. Землю не дарят. Вряд ли верхушка ПАСЕ действительно не понимала, как ведет себя в отношении Азербайджана. Другое дело, что здесь привыкли считать себя если и не мировым правительством, то уж во всяком случае элитным клубом, откуда добровольно никто не выйдет. И Азербайджану, по их расчетам, надлежало молча сносить все нападки, терпеть предвзятое к себе отношение и еще послушно выполнять то, что решили «больше дяди».

Но не учли: Азербайджан — не та страна, а Ильхам Алиев — не тот лидер, чтобы здесь можно было использовать диктат и евровысокомерие. Так что со своим диктатом в отношении нашей страны ПАСЕ жестоко просчиталась. И сегодня удивление некоторых «евроначальников» более всего напоминает удивление Бориса Ельцина на саммите СНГ в Кишиневе в 1997 году, когда и Общенациональный лидер Гейдар Алиев, и тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварднадзе открыто высказали, что думают о российской политике в Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. Не то чтобы Борис Николаевич был не в курсе этой политики — он не ждал, что мнение об этой политике ему выскажут в лицо, да еще на саммите СНГ. Вот и евробюрократия тоже не ждала, что делегация Азербайджана в ПАСЕ прямо выскажется по поводу исламофобии, двойных стандартов, невыносимой атмосферы, а потом хлопнет дверью. И если эта дверь больно прищемила чье-то евровысокомерие — это уже не наши проблемы.

А вот у ПАСЕ проблемы есть, и серьезные. Потому как речь идет о системном кризисе европейских политических институтов. Потому как их кабинеты и коридоры заполонили политики того поколения, о котором в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил: «Мы это наблюдаем сейчас не только во Франции, но и в большинстве европейских стран, когда со сцены ушли люди, имеющие большой авторитет и в своих странах, и на международной арене, и пришли, в общем-то, случайные люди, популисты, демагоги, и к чему это приводит, мы это все видим».

А результатом становится катастрофическое падение авторитета европейских институтов. Причем не только в Азербайджане — достаточно вспомнить «брексит», выход Великобритании из ЕС. Да, Азербайджан и Великобританию трудно ставить на одну доску. Да, Лондон сказал goodbye Европейскому союзу, а Азербайджан отправил по не самому почетному адресу Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Но в обоих случаях речь о евробюрократии, чьи представители просто забыли основополагающее правило политики: любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным и не превращаться в «игру в одни ворота». Даже если интересы евробюрократии не очень умело маскируют под «коллективную позицию».

А это значит, что если в Европе не начнется процесс «кадровой перезагрузки» политических институтов, двери «хлопнут» еще не раз.

Нурани, обозреватель