Баку пошел на опережение: ПАСЕ создала очень опасный прецедент

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Азербайджанская делегация приостановила свое участие в деятельности ПАСЕ — в знак протеста против двойных стандартов в отношении нашей страны. Дожидаться окончания бумаготворчества Мониторингового комитета и т.д. Азербайджан не стал.

Пока что можно только гадать, как поведет себя дальше руководство ПАСЕ — «утрется» после азербайджанского демарша, попытается провести переговоры и т.д. Вариантов может быть множество.

Но вот в чем дело. ПАСЕ может делать вид, что просто следует процедурам. Герр Швабе может рассказывать про что угодно, от «отказа сотрудничать» до «нарушения прав человека». Но в реальности Азербайджан пытались наказать за успешное противостояние внешней агрессии и восстановление своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Можно приводить множество аргументов, кто и почему не в состоянии переварить победу Азербайджана в Карабахе — сначала 44-дневную войну и освобождение города Шуша, затем — локальные антитеррористические рейды и флаг над Ханкенди. У кого-то взыграла «христианская солидарность».

Кто-то хотел и хочет видеть Азербайджан слабым и зависимым. Кому-то нужен рычаг давления на нашу страну. Наконец, немало тех, кто просто находится на содержании «армянского лобби», российского «Газпрома», которому азербайджанские газовые проекты и исчезновение военной угрозы для них — нож в сердце, и т.д. Но одно дело — мотивы. И совсем другое — возможность эти мотивы реализовать на такой площадке, как ПАСЕ. В любом случае инициатива герра Швабе входила в жесткий клинч с нормами международного права и принципами самого Совета Европы, и то, что ей дали ход — это уже осознанное решение. Которое, к сожалению, полностью укладывается в лицемерное поведение самого СЕ. За все годы — а страны Южного Кавказа стали членами Совета Европы в январе 2001 года — в этой некогда уважаемой организации Армению даже не пожурили за этнические чистки и оккупацию азербайджанских земель.

И вот теперь ПАСЕ окончательно пробила дно, решив «примерно наказать» Азербайджан за то, что там…правильно. Вышибли оккупантов «Железным кулаком». Чего от нас не ждали и не планировали.

А тогда уже становится понятным: ПАСЕ УЖЕ создала очень опасный прецедент. Причем не для Азербайджана, который здесь вознамерились наказать. Наша страна под руководством президента Ильхама Алиева восстановила территориальную целостность, так что инициативы ПАСЕ уже ничего не изменят «в поле». А отношения Азербайджана со странами Европы благодаря дальновидной политике Ильхама Алиева, инфраструктурным проектам и привлечению инвестиций выведены на такой уровень, что грозиться «евродубинкой» тоже надо с осторожностью. Но Совет Европы закладывает впечатляющую «мину замедленного действия» под безопасность и государственность слишком многих стран.

Маскировать внешнюю агрессию под «защиту национального меньшинства», права которого центральные власти страны ну до ужаса ущемляют — этот жульнический прием для маскировки внешней агрессии применял еще Гитлер против Чехословакии, когда геббельсовская пропаганда поднимала визг о необходимости защитить права судетских немцев. Уже потом была Балканская война, где еще до Косово «белградский мясник» Слободан Милошевич рвал на куски территории Хорватии и Боснии, создавая Сербскую Краину и Республику Сербскую. И, конечно же, распад СССР.

И та же политика проводилась и в СССР, где Карабах был не единственный такого рода маскировкой. В начале девяностых с оккупацией своих территорий столкнулась Грузия. У Молдовы оттяпали Транснистрию. В 2014 году ту же политику распространили и на Украину. Да, жесткая реакция СЕ на украинскую войну как бы уже последовала, и она создавала почву для надежд, что теперь в Страсбурге и Брюсселе наконец-то вспомнили о территориальной целостности новых независимых государств. Но теперь, после инициативы Швабе, и эти надежды оказались обнулены. Совет Европы прикрывает агрессоров.

И это уже сигнал тревоги для многих государств. Намеренно вынесем за скобки чисто военную составляющую вопроса. Сегодня целый ряд стран-членов СЕ сталкивается с оккупацией своих территорий. Немало и тех, для кого повторение «карабахского» сценария замаскированной под сепаратизм агрессии — прямая и явная угроза. Потому как не исключено, что в случае, если Украина, изменив стратегию, освободит Крым, в ПАСЕ не найдется свой «герр Швабе», который тут же заверещит о «нарушенных правах» переселенных уже после оккупации на полуостров «русскоязычных» и о том, что Украине вообще следовало бы вести переговоры, а не воевать. Что Грузия тоже может столкнуться с таким же дурно пахнущим «сюрпризом», если в Тбилиси решат последовать примеру Азербайджана и освободят Сухуми и Цхинвали.

Наконец, что Молдова, где о повторении азербайджанского опыта заговорили еще по горячим следам разгрома Армении в 44-дневной войне, тоже может получить в СЕ свою «инициативу Франка Швабе» и столкнуться с попыткой «выкручивания рук». А еще есть Эстония с «русскоязычным большинством» в Нарве, где по понятным причинам опасаются попыток Кремля устроить и здесь «крымский сценарий». Есть Норвегия и приграничный с Россией порт Киркенес, где «русскоязычные» уже составляют процентов 10 населения, и где тоже есть риск «крымского сценария» с последующим захватом всей «цепочки» незамерзающих арктических портов вплоть до Тромсе. Сегодня, когда планы «большой войны» РФ и НАТО уже обсуждаются открыто, все эти «мины замедленного действия» имеют уже другую цену. И если Азербайджан восстановил свою территориальную целостность военным путем, это еще не значит, что все остальные страны могут не беспокоиться по поводу внешней агрессии.

А если кто-то в коридорах, кабинетах и залах Совета Европы не понимает истинной опасности инициативы Швабе, это еще ничего не меняет.

Отдел политики Minval.az