Беззубость ООН и актуальность перемен системы мироуправления

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Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Мануэл де Оливейра Гутерриш, известный больше мировой общественности просто как Гутерриш, войдет в историю как человек, постоянно испытывающий обеспокоенность. Он обеспокоен всем и вся, и часто об этом говорит с высоких трибун. В частности, в прошлом и позапрошлом годах Гутерриш был обеспокоен тем, что в Украине гибнут мирные люди, но при этом ни разу с трибуны ООН не заявил, что Россия совершила военную агрессию против Украины, ввела туда войска, и, совершая регулярные ракетные атаки и атаки дронами, уничтожает мирное украинское население. А с октября прошлого года Гутерриш обеспокоен происходящим на Ближнем Востоке. В частности, опять же, регулярно описывая мировой общественности состояние людей в секторе Газа, он почему-то ни разу с высоких трибун ООН так и не заявил, что подпитываемая людской поддержкой жителей Газы террористическая группировка ХАМАС совершила чудовищное преступление, вторгнувшись на территорию суверенного государства Израиль, убив 1200 человек и уведя в качестве заложников 242 человека, среди которых были женщины, старики и дети. Зато вместо этого генсек ООН обеспокоен ответными ударами израильтян по сектору Газа, а еще больше тем, что гуманитарная помощь людям там доставляется с задержками. Какая-то односторонняя обеспокоенность, не находите?

Собственно, вина в происходящем не в самом Гутеррише, поскольку он является лишь олицетворением бездеятельности и безынициативности ООН, оказавшейся неготовой решать конфликты, в которых принимают непосредственное участие страны, создавшие эту организацию. И поскольку мы затронули, скажем так, концептуальной вопрос дееспособности самой ООН, то прежде раскроем причину, по которой мы обратились к данному вопросу. Посмотрите, что происходило в ходе последнего Совета Безопасности ООН.

Казус первый: Иран стал обвинять США и Великобританию в разжигании ситуации на Ближнем Востоке, а в ответ США предостерегли Иран от действий, способных привести к обострению этого кризиса. Так, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что ключ к решению конфликта в секторе Газа находится в Вашингтоне и, если США прекратят свою материально-техническую, военную, политическую и медийную поддержку войны, сам Израиль не сможет воевать и 10 минут. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила, что представляемая ею страна неоднократно предупреждала Иран и его ставленников о том, чтобы они не предпринимали, пользуясь моментом, вылазки, которые грозят спровоцировать более широкий конфликт.

«Мы осуждаем атаки Ирана на районы, расположенные в Ираке и Пакистане», – сказала она. При этом обе стороны признают, что масштаб войны в регионе стал шире, что означает, что опасность развертывания более широкой войны во всем Ближнем Востоке стала более реальной.

Казус второй: министр иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обменялись в ходе заседания Совбеза упреками, естественно, по палестинскому вопросу. Израильский дипломат обвинил Иран в поставках оружия России, которое российская армия использует в войне с Украиной, а глава МИД России Лавров призвал создать единое палестинское государство.

А какова во всем этом позиция самой ООН, и что обо всем этом думает генсек Гутерриш?, – спросите вы.

А он по-прежнему выразил озабоченность и обеспокоенность. Только не политической импотенцией, а выражаясь дипломатично, беззубостью и инертностью возглавляемой им структуры, а тем, что сегодня лишь 16 из 36 больниц сектора Газа продолжают работу. Естественно, в ООН всегда помнят и думают о возможности возникновения инфекций, и потому там считают, что они могут появиться и повлечь за собой распространение болезней.

Поражает во всей этой истории, знаете что? А ведь люди в Израиле и в Газе, как и в ходе других конфликтов в мире, гибли и продолжают гибнуть до сих пор именно из-за бездеятельности самой ООН, на протяжении десятилетий безмолвно взиравшей на тлеющие конфликты, и ничего не сделавшей для их разрешения. И то, что сегодня генсек самой вроде бы солидной организации в мире только и делает, что встречается с лидерами стран, наносящих ракетные удары по другим государствам, и, описывая степень своей обеспокоенности, призывает к миру, – это следствие того рыхлого фундамента, который некогда был заложен под основу организации.

Впрочем, это не исключает того факта, что в нынешних условиях уважающий себя генсек ООН давно бы подал в отставку.

Рауф Насиров