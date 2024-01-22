Британия зафиксировала вооруженные поставки Северной Кореи в Россию

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Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков Великобритании. Это происходит на фоне обвинений в снабжении Пхеньяном ракет и снарядов для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский отчет, опубликованный в The Guardian.

«Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузоперевозок в Россию в рамках попытки инициировать официальное расследование соглашений по продаже оружия в нарушение международных санкций», – говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, Северная Корея обвиняется в поставках баллистических ракет и сотен тысяч артиллерийских снарядов российскому правительству для войны в Украине с момента встречи Владимира Путина с Ким Чен Ином на далеком востоке РФ в сентябре прошлого года.

Отмечается, что обнародованный доклад британской разведки содержит снимки, сделанные в период с сентября по декабрь, на которых три российских корабля – «Майя», «Ангара» и «Мария» – загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как пройти транзитом в русских портов на Дальнем Востоке.

Агентство заявило, что не может идентифицировать, что конкретно было в контейнерах. Однако это произошло после того, как на прошлой неделе США объявили, что на прошлой неделе баллистические ракеты из Северной Кореи были использованы Россией в Украине.

Ожидается, что специалисты в следующем месяце опубликуют свой первый окончательный отчет по данному вопросу на фоне имеющейся информации передачи оружия КНДР в Россию.