Азербайджан и Дания обсудили сотрудничество в области ветроэнергетики

Азербайджан и Дания обсудили возможности сотрудничества в области ветроэнергетики.

Об этом, в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«На полях Давосского экономического форума прошла встреча с Мортеном Дирхольмом, вице-президентом компании Vestas Wind Systems A/S. В ходе нашей беседы мы подчеркнули растущее значение использования устойчивых источников энергии в контексте изменения климата. Кроме того, мы обсудили текущие проекты альтернативной энергетики в нашей стране, внедрение «зеленых» технологий и рассмотрели возможности сотрудничества в области использования энергии ветра», – говорится в публикации.

On the margins of the Davos Economic Forum (@wef), we had a meeting with Morten Dyrholm (@MDyrholm), the Vice-President of the «Vestas Wind Systems A/S» company (@Vestas). During our discussion, we underscored the increasing significance of utilizing #sustainableenergy sources in…

