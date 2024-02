Генсек СЕ выразила Азербайджану соболезнования

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в соцсети Х выразила соболезнование в связи со взрывом в Баку.

«Я опечалена взрывом, который произошел сегодня в Баку. Выражаю соболезнование пострадавшим и их родственникам, а также властям Азербайджана», – написала она.

Saddened by the explosion in Baku today. My thoughts to the victims & their loved ones, & to the authorities of Azerbaijan/Attristée par l’explosion survenue à Bakou. Mes pensées aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’aux autorités azerbaïdjanaises @IsmayilovFN @AzMissionCoE

— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) January 15, 2024