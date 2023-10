Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео)

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил в соцсети Х надежду, что сборная по футболу среди ампутантов внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минной опасности

Он отметил, что сборная Азербайджана по футболу для людей с ампутированными конечностями состоит в основном из пострадавших от взрывов мин.

«В результате 30-летней оккупации Армении Азербайджан оказался в числе самых загрязненных минами стран мира. Я надеюсь, что благодаря сильному футболу и в рамках концепции sportforpeace, сборная Азербайджана по футболу для людей с ампутированными конечностями внесет свой вклад в повышение глобальной осведомленности об опасности «семян смерти» – наземных мин!», – говорится в заявлении помощника президента, которое он сопроводил соответствующим видео.

#Amputee Football Team of Azerbaijan is mainly composed of victims’ of landmines blast and hope that they will soon take part in World Amputee Football Chaimpionships. Azerbaijan is among the most contaminated countries in the world with landmines as a result of Armenia’s 30… pic.twitter.com/KX1RVZMjpl

