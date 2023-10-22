Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео)

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Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразил в соцсети Х надежду, что сборная по футболу среди ампутантов внесет вклад в повышение глобальной осведомленности о минной опасности

Он отметил, что сборная Азербайджана по футболу для людей с ампутированными конечностями состоит в основном из пострадавших от взрывов мин.

«В результате 30-летней оккупации Армении Азербайджан оказался в числе самых загрязненных минами стран мира. Я надеюсь, что благодаря сильному футболу и в рамках концепции sportforpeace, сборная Азербайджана по футболу для людей с ампутированными конечностями внесет свой вклад в повышение глобальной осведомленности об опасности «семян смерти» – наземных мин!», – говорится в заявлении помощника президента, которое он сопроводил соответствующим видео.