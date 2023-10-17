Би-би-си и Геюшов в кривом зеркале современности

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Грандиозные победы в справедливых войнах всегда воспринимаются, как момент истины. Они невероятно окрыляют, придают новые силы тем, кто на стороне правды. Сегодня это имеет место в Азербайджане, стране, которая покончила с многолетней армянской агрессией. Трудно найти людей в азербайджанском обществе, которым была бы безразлична абсолютная победа.

Она вдохнула жизнь в общество, раскрыв лучшие качества живущих поколений. Очевидно, что фактор сильного лидера сыграл ключевую роль в консолидации народа и его усилий, что были направлены на достижение общенациональной цели.

Решительная зачистка территории страны от сепаратистской и террористической нечисти стала апофеозом партии, филигранно отыгранной Ильхамом Алиевым. Составляющие победы раскрыли грани политического и управленческого гения руководителя страны. А те, кто на протяжении десятилетий бредили идеей самоопределившейся «нагорно-карабахской республики», превращения ее свершившийся факт, не только опростоволосились, но и сели в лужу. И как это обычно случается, мастера политических манипуляций, авторы технологии deepfake не только не унимаются, но и изощряются на почве подавления нравственности. Они всегда в своем амплуа, и убежденно переворачивают вверх дном очевидные истины.

Известная неравнодушием ко всему, что происходит в конфликтных регионах, в странах, отвергающих внешний диктат и вмешательство в свои внутренние процессы, британская ВВС пошла на контратаку с критического фланга.

Уделив заметное место событиям 15 октября, медиакорпорация поделилась взглядом на положение вещей. Стиль повествования и тональность суждений не дают сомневаться в том, что вездесущий вещатель переживает, если не сказать сожалеет, о наступившем финале затянувшейся проблемы.

«Карабах в том виде, в котором мы его знали на протяжении последних 30 лет, перестал существовать», – заключает ВВС, вопрошая, «означает ли это, что конфликт закончился?». Так, выразитель концентрированных настроений западных сообществ, то ли ожидает, то ли «требует продолжения банкета», повлекшего за собой не одну военную кампанию, огромное количество погибших, пропавших без вести и разрушений, и прочих напастей.

В практике ВВС, других западных медиакорпораций к подготовке убойных контентов привлекаются носители «оригинальных идей». Зачастую их слово резко диссонирует с реальным положением вещей и массовыми умонастроениями.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в репортаже ВВС, расставляя акценты по местам, выразил уверенность, что «это должен быть конец войны, потому что устранен главный камень преткновения на пути к миру». Под ним подразумевается незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на суверенной территории Азербайджана. Э.Амирбеков оптимистичен, и считает, что следующим шагом могут стать переговоры о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Наперекор ему представленный в статусе азербайджанского историка Алтай Геюшов считает, что новая эскалация вполне возможна, и обосновывает свой взгляд «авторитарностью азербайджанской власти», которая будто бы нуждается в националистической пропаганде. «Состояние перманентной войны очень нужно для того, чтобы люди сплачивались вокруг власти», – утверждает специалист, заключая, дескать, Баку еще и заинтересован в том, чтобы «найти нового врага».

Бред Геюшова определенно из серии «бог создал, бог заплакал». Иначе, как околесицей, эти мысли не назвать. Или этот, с позволения сказать ученый, не знаком с реалиями своей страны (а своя ли она для него?!), или же сознательно продвигает нереалистичные мысли, чтобы нанести имиджевый урон государству, от имени которого выступает.

В том, что он действует в модели абсурда, сомнений быть не может. Это есть свидетельство обслуживания интересов противников Азербайджана, коих немало.

Приписывая лидеру Азербайджана свойство «всесилия», Геюшов допускает, мол, президент-победитель способен пойти дальше, а «это может сыграть злую шутку». Такое впечатление, что автор несусветных выводов желает представить Азербайджан в качестве страны, совершившей агрессию, а не ставшей жертвой агрессии.

Военная победа в Карабахе действительно вызвала подъем здорового патриотизма в Азербайджане, придав уверенности его народу. С какой стати это приравнивается к взлету национализма, если азербайджанский народ никогда не грешил таким пороком, в отличие, заметим, от армянского. Баку никакая новая эскалация не нужна, и об этом общеизвестно, но почему такого рода чуждые настроения приписываются стране, которая покончила с внешней агрессией?!

Не выдерживает логику взгляд историка на судьбу Зангезурского коридора, где Баку, как известно, строго следует предписанию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В репортаже снова допущен умышленный изъян, и коридор представляется в виде «задумки Ильхама Алиева», что абсолютно не соответствует истине.

В досточтимом совместном заявлении Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна намечена разблокировка всех региональных коммуникаций, включая и ту, что с конца 80-х прекратила функцию, отрезав наземную связь Азербайджана с его Нахчыванским эксклавом.

Армения в данном сегменте страшно тревожится, боясь потери наземной связи с Ираном. Она как огня боится экстерриториального статуса коридора, но это ее страхи. Надо ли искать в этом погрешности Баку, если он следует взятым обязательствам?! А ВВС упорно пристегивает требования трехстороннего документа к желаниям Азербайджана, хотя это в корне не верно.

И тут же к коридорному блоку совокупляется глубинный комментарий историка Геюшова, который вносит путаницу с явным антиазербайджанским подтекстом: «Переговоры по Зангезурскому коридору могут стать маркером истинных намерений Азербайджана… Если Баку согласится на то, чтобы в Зангезурском коридоре действовали армянские госструктуры, например, пограничники, таможня, то это будет показателем мирного настроя руководства Азербайджана. Но если Баку начнет настаивать на экстерриториальности, значит, ему будет нужен новый потенциальный повод для начала следующей военной операции».

Взгляд человека на проблему дает достаточно оснований для того, чтобы уличить его во вредительстве в отношении своей страны. Он открыто льет воду на мельницу врагов, заведомо выступая в роли штрейкбрехера. Выставлять Азербайджан в образе милитаристски настроенной страны на фоне агрессивной и реваншистски настроенной Армении свидетельствует об остром дефиците совести.

Парадоксально, что содержащийся в репортаже блок мнений от представителя армянской стороны (политолог Тигран Григорян) точь-в-точь коррелируется с видениями Алтая Геюшова, который не прочь вылепить из Азербайджана зловещий образ чудища, воплощающего в себе мировое зло.

Позиция историка в репортаже ВВС находится за гранью понимания не потому, что она разительно отличается от мнения подавляющего большинства азербайджанцев. Упаси Бог, каждый имеет право на свои суждения и взгляды, однако Геюшов на корню отвергает очевидные мотивы, которые присущи всему азербайджанскому народу, который, как известно, всецело поддерживал и продолжает поддерживать платформу Ильхама Алиева.

Она потому и оказалась выигрышной, что выстроена на справедливости и строгом следовании букве международного права. А позиция Геюшова, заключив в искажения и фальсификации свои аспекты, полностью дополняет концептуальные особенности армянской позиции. Она потому и рухнула, что была алогична и опасна для региона в своей сути.

Историк явно мутирует в зловредной информационной среде, подавая пример этической низости. Если бы было не так, не стал бы опровергать природу объективных реалий, выявивших не только физического, но и нравственно выдержанного победителя.

Верно, как утверждает ВВС, что президент Ильхам Алиев полностью доминирует в информационном пространстве. Это следствие его особенности слышать сограждан, действовать не наобум, а грамотно в русле законопослушности, как и подобает опытному дипломату.

В отличие от низкопробных ученых и провальных лидеров он не идет на поводу инстинктов и дешевых пропагандистских клише, а имеет обыкновение ставить высокую планку достижений во имя торжества справедливости.

Тофик Аббасов, автор Minval.az