Мировые СМИ продолжают освещать поездку Ильхама Алиева в Ханкенди

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Мировые СМИ широко освещают поездку президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 октября в Ханкенди, а также в другие районы и города Карабаха, поднятие там трехцветного Государственного флага и заявления, прозвучавшие в его выступлениях. Об этом сообщает «Азертадж».

Новости, распространенные турецкими СМИ, в том числе агентством Анадолу, TRT Haber, NTV, Haber Global, Hürruyet, CNN türk, İHA, Sözcü, Habertürk, YeniАkit, Yeniçag, Sabah и многими другими медиаструктурами, опубликованы под заголовками «В Ханкенди поднят флаг Азербайджана», «Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди и Ходжалы».

В материалах говорится о решительной борьбе Азербайджана против армянских вооруженных формирований в Карабахе, которая завершилась Победой, и водружении президентом Ильхамом Алиевым 15 октября флага Азербайджана в центральном городе региона – Ханкенди. В статьях подчеркивается важное значение этого исторического события.

Читателям представлены следующие новости и информация:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди, который оккупационный режим в Карабахе когда-то считал своей «столицей», а также в Ходжалы, где в 1992 году были убиты 613 мирных жителей»,

«После того, как антитеррористические мероприятия, начатые Азербайджанской армией против армянских сепаратистов в Карабахе, в течение 24 часов завершились победой, президент Ильхам Алиев посетил подконтрольные Азербайджану районы»,

«После мероприятий, начатых Азербайджанской армией 19 сентября и завершившихся победой в течение 24 часов, начался процесс диалога между представителями Азербайджана и представителями армянского населения в Карабахе»,

«28 сентября так называемый режим в Карабахском регионе Азербайджана объявил о самороспуске».

В информации, распространенной порталом Sabah, приводятся слова президента Азербайджана, который сказал: «Сидевшие здесь (в здании партийного комитета Нагорно-Карабахской автономной области) три клоуна, называвших себя «президентами», сегодня ожидают заслуженного наказания. Интересно, осмелится ли и сегодня угрожать нам сидевший в одном из этих зданий человек, который называл себя «премьер-министром»? Сегодня и ему чай подают тоже в следственном изоляторе».

Статья, опубликованная на сайте YeniAkit, также знакомит читателей с высказываниями главы государства: «Главная причина того, что мы сегодня находимся здесь (в Ханкенди), – это азербайджанский народ, сыны Азербайджана. Мы вырастили такое молодое поколение, которое было готово идти и шло на смерть за Родину, за землю. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы склоняем головы перед их памятью. Мы, азербайджанский народ, в вечном долгу перед ними».

В публикации подчеркивается, что 20 лет назад Ильхам Алиев, приступив к исполнению обязанностей на посту президента Азербайджана, поставил перед собой задачей номер один сделать так, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят Государственный флаг Азербайджана.

В статье, опубликованной в газете Sözcü, приводится еще одна цитата из выступления президента Азербайджана в городе Ханкенди: «И три года назад, и в течение последних трех лет, и во время проведенной в сентябре антитеррористических мероприятий азербайджанский солдат, офицер проявил истинный героизм, патриотизм, самоотверженность. Мы гордимся нашей армией, нашими Вооруженными силами, они – источник нашей гордости. Не только граждане Азербайджана, уверен, десятки миллионов проживающих в мире азербайджанцев по праву гордятся азербайджанским солдатом и офицером, Азербайджанским государством».

Российское издание «Московский комсомолец» опубликовало статью со ссылкой на официальный сайт президента Азербайджана. Издание в то же время отмечает, что президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана и в Агдере.

Официальное издание Государственной Думы России «Парламентская газета» напоминает, что 19 сентября Азербайджанская армия провела антитеррористические мероприятия, в результате которых 28 сентября был подписан документ о роспуске так называемой «Нагорно-Карабахской Республики».

По сообщению ТАСС, в этот день 20 лет назад Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. Приводя цитаты из выступления главы государства в Ханкенди, агентство отмечает, что президент Ильхам Алиев 20 лет назад в своем обращении к народу обещал отстаивать интересы азербайджанского народа и государства, и выполнил свои обещания.

«Рад, что за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные перед собой задачи выполнены», – цитирует главу государства ТАСС.

Другое российское издание – «Ведомости» – пишет о том, что после проведенных Азербайджаном антитеррористических мер 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между представителями азербайджанских властей и армянских жителей Карабаха. В статье подчеркивается, что после роспуска так называемой структуры президент Азербайджана указал на появление в регионе благоприятных условий для подписания мирного договора. Издание указывает, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что глава государства поднял в Ханкенди трехцветный флаг Азербайджана.

Телеканал НТВ также сообщает о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял трехцветный Государственный флаг в городе Ханкенди. Напомнив о последних событиях в регионе, телеканал отмечает, что после нескольких раундов переговоров стороны пришли к договоренности об интеграции армянских жителей региона в азербайджанское общество. В материале телеканала РЕН ТВ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ подчеркивается, что президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в Ханкенди, а на административном здании в городе установлен Государственный герб Азербайджана.

В сообщении российского телеканала ТВЦ говорится, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в Ханкенди, принял участие в открытии парка отдыха в поселке Суговушан и церемонии ввода в эксплуатацию Суговушанского водохранилища.

Издание «Аргументы и факты» посвятило публикацию поездке президента Ильхама Алиева в Ханкенди, где был поднят Государственный флаг Азербайджана. Российское издание отмечает важность этого события и подчеркивает, что Администрация президента Азербайджана, представив подробный план реинтеграции армянского населения Карабаха, обещала обеспечить его права и безопасность.

В публикации на страницах газеты «Вечерняя Москва» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщается о том, что в Ханкенди поднят Государственный флаг Азербайджана и что президент Ильхам Алиев в своем выступлении предупредил о вероятности возникновения нового витка вооруженного противостояния в регионе в результате вооружения Армении Францией. Qazeta.ru, «Коммерсант», «Российская газета», «Военное дело», Интерфакс, Fontanka.ru, «Известия» и многие другие российские издания также широко освещали поездку и выступление Президента Азербайджана в Ханкенди.

Поездка президента Азербайджана в Карабах была и в центре внимания СМИ Боснии и Герцеговины. В новостях, распространенных местными информационными ресурсами Fena, Slobodna Bosna, Federalna, Dnevnik, Avaz, Vijesti и Hayat, уделено большое внимание поездке президента Ильхама Алиева в Ханкенди. В публикациях отмечается, что президент Ильхам Алиев поднял в Ханкенди Государственный флаг Азербайджана и выступил с речью.

Подчеркивается, что президент Азербайджана впервые посетил город Ханкенди, который с 1990-х годов находился под контролем армянских сепаратистов. Этот визит состоялся спустя 20 лет после избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана. В публикациях приводятся слова главы государства, сказавшего, что он выполнил свое обещание вернуть Карабах под контроль Азербайджана, упоминаются антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджанской армией в регионе 19 сентября.

В материалах, опубликованных сербскими информационными агентствами и новостными порталами Tanjug, Danas, Politika, 24 Sedam, Blic, Pravda, Nova, Vesti, Srbija Danas, n1info, NSPM, 021.rs, а также румынским новостным порталом StiriPeSurse, изданием FinancialIntelligence, Viata Libera, национальным информационным агентством Agerpres, информационным агентством Mediafax, а также в передачах, транслируемых на телеканале Digi 24, и в других влиятельных медиаорганах подчеркивается, что президент Ильхам Алиев поднял трехцветный Государственный флаг Азербайджана в Ханкенди – крупнейшем городе Карабаха, и выступил там.

Сообщается, что президент Ильхам Алиев впервые за время своего президентства посетил Ханкенди, находившийся под контролем армянских сепаратистов с 1990-х годов. Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища, в городах Агдере, Ходжалы, Ходжавенд и поселке Аскеран, а также посетил другие населенные пункты Карабаха – село Малыбейли Шушинского района и поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

В статьях обращается внимание на тот факт, что, хотя Карабах на международном уровне признан территорией Азербайджана, он «отделился» от Азербайджанской ССР в 1988 году и в 1994 году после шестилетнего конфликта стал сепаратистским образованием под контролем этнических армянских сил. Отечественная война 2020 года и локальные антитеррористические мероприятия, проведенные азербайджанской армией в регионе 19 сентября текущего года, вынудили сепаратистов покинуть остальную часть региона, и территория была взята под полный контроль. Азербайджан восстановил свой суверенитет в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий 20 сентября около 13:00.

Средства массовой информации отмечают, что проводятся встречи между должностными лицами, представляющими центральное правительство Азербайджана, и представителями армянского населения Карабаха, правительство Азербайджана объявило план реинтеграции армянских жителей, не покинувших регион.

До сведения читателей доводится, что президент Азербайджана ранее призвал Армению восстановить все коммуникации в регионе, подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора для стран региона.

Французский портал lorientlejour.com и алжирский портал algerie9.com также опубликовали информацию о том, что президент Азербайджана поднял флаг Азербайджана во многих городах Карабаха.

Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди, Аскеране и Агдере, говорится в сообщении, опубликованном со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Подчеркивается, что президент Ильхам Алиев назвал поднятие флага Азербайджана в Ханкенди историческим событием. «Это большое счастье и историческое событие», – цитируют издания выступление президента Ильхама Алиева. Они пишут, что поднятие азербайджанского флага в Карабахе было задачей номер один, которую поставил перед собой Президент, избранный 20 лет назад.

В информации, опубликованной на ряде других франкоязычных порталов, отмечается, что Азербайджан осуждает осквернения и разрушения мечетей и мусульманских храмов на территориях, находившихся под контролем Армении во время оккупации.

Поездка президента Азербайджана в Ханкенди широко освещается и молдавскими СМИ.

В статьях, опубликованных на румынском и русском языках новостными порталами Noi, Unica, молдавской редакцией «Радио Азадлыг», Timpul, AVA, Jurnal и другими средствами массовой информации, большое внимание уделено поездке главы государства в Ханкенди и поднятию в городе Государственного флага, а также заявлениям, прозвучавшим во время его выступления.

В новостях, опубликованных на новостных порталах AVA и Jurnal со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, издания приводят слова президента Ильхама Алиева во время его выступления в Ханкенди, отметившего беспрецедентные заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева.

В статьях приводятся цитаты из выступления главы государства, который, в частности, сказал: «Этот год – «Год Гейдара Алиева». Мы отмечаем 100-летие Гейдара Алиева на протяжении всего года. Как отмечаем? Проявляя уважение к его политике, его историческому наследию, продолжая его политику. Я провел день рождения великого лидера (100-летие) в Шуше. Хорошо помню его 50-летие. Мы отметили его в 1973 году дома, только с членами семьи. Я помню и его 60-летие, тогда он работал в Москве. Там тоже не было гостей. 70-летие отца я отметил вместе с ним, приехав в Нахчыван. А в 80-летие, – состояние его здоровья было уже неважным, мы провели в больнице в Анкаре, в столовой больницы. Поэтому 100-летие моего отца я должен был отметить в Шуше, которая имеет для нас большое символическое значение, которая живет в сердце каждого азербайджанца. Обратившись там к азербайджанскому народу, я произнес слова, идущие от сердца».

В информации, опубликованной новостными порталами Noi, Unica, молдавской редакцией «Радио Азадлыг», Timpul и другими, сообщается, что президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, Агдере и других регионах Карабаха, подчеркивается, что это событие произошло в день, когда отмечалось 20-летие избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана на первый срок.