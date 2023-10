Клаар подвел итоги поездки на Южный Кавказ

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар резюмировал свою поездку на Южный Кавказ.

«Вернулся из Баку и Еревана, где я обсуждал следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации отношений. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Ожидается, что это взаимодействие будет закреплено на встрече высокого уровня в Брюсселе позднее в этом месяце», – заявил он в соцсети Х.

Back from Baku and Yerevan where I discussed next steps towards comprehensive normalisation. Important for 🇦🇿 and 🇦🇲 to stay committed to a positive and agreed agenda. Expect that this engagement will be firmed up at a high level meeting in Brussels later this month

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) October 13, 2023