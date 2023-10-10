Дугин пытается записать победу Азербайджана в Карабахе на счёт России

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«Пашинян» пишем, «Азербайджан» в уме – куда заносит кремлёвских пропагандистов?

Александр Дугин, автор политической программы «евразийства», вновь напомнил о себе. И выступил на сайте РИА «Новости» с пространной статьей «Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления». Как бы речь об Армении, которой за переход на Запад Александр Гельевич грозит повторением судьбы Украины, Сирии и Ливии в одном флаконе. Но куда более примечательные откровения касаются Азербайджана.

Дугин прямо признает: «Территориальная целостность любого постсоветского государства может быть гарантирована только позитивными или нейтральными отношениями с Россией». В переводе: за «непослушание» Россия наказывает постсоветские государства, отнимая у них территории. Затем перечисляет конкретику: «Это началось еще в 90-е — Приднестровье, Нагорный Карабах (тогда в Азербайджане было русофобское глобалистское правительство «Народного фронта»), Южная Осетия и Абхазия». После чего от рассказов о «кнуте» переходит к напоминанию о «пряниках»: «Армения при Пашиняне бросила России вызов, а Баку, напротив, действовал умело и дружественно — в итоге Нагорный Карабах стал из армянского азербайджанским».

Что значит «Нагорный Карабах стал из армянского азербайджанским»? По международному праву, Карабах всегда был азербайджанским. И никогда не был «армянским» — точно так же, как гитлеровская оккупация не дает права называть «немецкими» Смоленск или Брянск. «Русофобское правительство Народного Фронта» просуществовало до 1993 года, когда к власти вернулся Общенациональный лидер Гейдар Алиев, который сразу же стал выстраивать вполне конструктивные отношения с Россией. Но после этого более четверти века территории Азербайджана оставались под армянской оккупацией. А Россия…оказывала Армении беспрецедентную военную поддержку.

Предлагала планы урегулирования, где Армении «дарились» весь Карабах и еще Кельбаджар и Лачин в качестве приятного бонуса. «Оружейная политика» не изменилась и после прихода к власти Никола Пашиняна, в том числе накануне и во время 44-дневной войны. Господин Дугин всерьёз полагает, что если он в своей статье не вспомнит ни про транспортные самолёты с оружием, ни про ОТРК «Искандер-М», из которого стреляли по Шуше, о них не вспомнят и в Баку? Более того, уже после подписания трёхстороннего заявления, когда Никол Воваевич вовсю обижался на Кремль, именно российские миротворцы позволили Еревану сохранить в Карабахе 10-тысячную военную группировку и сотни единиц танков, бронетехники, артиллерии и РСЗО. И где же господин Дугин усмотрел «заслуги» России в победе Азербайджана?

Не выдерживает критики и «неотразимый» аргумент «это мы наказали Пашиняна за попытку перехода на Запад». Геополитические трепыхания Пашиняна трудно воспринимать всерьез, пока хотя бы не распущены совместные с Россией группировки сухопутных сил и сил ПВО, не говоря уже о членстве в ОДКБ и ЕАЭС, контроле над границами и критической инфраструктурой. И вот на таком фоне господин Дугин пытается записать победу Азербайджана в Карабахе на счёт России?

Возможно, в Москве решили воспользоваться нынешней пикировкой Баку с Парижем и Брюсселем и под шумок восстановить свои позиции в Азербайджане, использовав для этого тех своих пропагандистов, у которых имидж «друзей Баку». Заодно навязать Баку и Еревану этакое « соревнования в верноподданничестве», где бы и те, и другие более всего стремились понравиться Москве. Не станем уточнять, проглотит ли эту наживку Ереван. Но если российские пропагандисты ещё живут реалиями ранних 90-х, когда Москва по своему усмотрению перекраивала силой границы новых независимых государств, то Азербайджан из этого измерения уже вышел. Наша страна сама решает свои проблемы, в том числе и с ликвидацией «серых зон» и незаконных вооруженных формирований — без лизоблюдства и поиска внешних покровителей.

И если Дугин и иже с ним на минуточку перепутали Азербайджан и Армению… это проблемы Дугина, его коллег и заказчиков.

Нурани, обозреватель