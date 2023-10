Гаджиев обвинил Ереван в минном терроре

Армения ведет целенаправленный и неизбирательный минный террор против Азербайджана.

Об этом в соцсети Х заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Число невинных жертв, особенно среди гражданского населения, продолжает расти. С 10 ноября 2020 года число жертв достигло 331», – добавил он.

Deliberate and indiscriminate landmine terror of Armenia against Azerbaijan. The number of innocent victims, especially among the civilians, continues to grow. Since November 10, 2020, the number of victims reached 331!! pic.twitter.com/pLeTKF6POQ

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 7, 2023